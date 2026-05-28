Un mercado inflado: los estratosféricos precios de los futbolistas mexicanos
El mercado del futbol se ha inflado cada año, y en Liga MX no ha sido la excepción, pues hay futbolistas con cláusulas de rescisión altas, además de algunas ventas a lo largo de la historia con cifras estratosféricas.
En casos recientes, está el de Carlos Rodríguez, mediocampista del Cruz Azul, quien cuenta con una cláusula millonaria, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León. La cifra es de 20 millones de dólares, un alto costo al considerar el valor de jugadores de sus mismas características en otros países.
Por otro lado está Denzell García, un joven jugador de Juárez. Con información de René Tovar, el mediocampista de 22 tiene una cláusula de rescisión que supera los 10 millones de dólares.
En la historia, el fichaje más caro de un mexicano fue el de Hirving ‘Chucky’ Lozano al Napoli desde PSV. El costo fue de 42 millones de euros, sin embargo, el mexicano no tuvo su mejor momento en el club italiano.
Seguido del ‘Chucky’ está Edson Álvarez, quien costó 38 millones de euros al West Ham, pagados al Ajax en 2023. El mediocampista canterano del América se encuentra ahora en Fenerbahce.
Raúl Jiménez costó lo mismo que Álvarez. Wolverhampton pagó 38 millones de euros al Benfica. El ‘Lobo de Tepeji’ brilló con el equipo inglés y ha permanecido en la Premier League.
Dentro de Liga MX, el fichaje más caro fue el de Rodolfo Pizarro, quien llegó a Chivas procedente de Pachuca con un costo de 14.75 millones de euros. Posteriormente, el Rebaño vendió al mexicano a Rayados por 14.50.
Estos valores demuestran la inflación que presenta el mercado mexicano, distinto a las estrategias en países como Argentina y Brasil, países en los que la exportación es alta gracias a que los precios no son tan altos para los clubes europeos.