Un mercado inflado: los estratosféricos precios de los futbolistas mexicanos

El mercado del futbol se ha inflado cada año, y en Liga MX no ha sido la excepción, pues hay futbolistas con cláusulas de rescisión altas, además de algunas ventas a lo largo de la historia con cifras estratosféricas.

En casos recientes, está el de Carlos Rodríguez, mediocampista del Cruz Azul, quien cuenta con una cláusula millonaria, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León. La cifra es de 20 millones de dólares, un alto costo al considerar el valor de jugadores de sus mismas características en otros países.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

Por otro lado está Denzell García, un joven jugador de Juárez. Con información de René Tovar, el mediocampista de 22 tiene una cláusula de rescisión que supera los 10 millones de dólares.

Denzell García, jugador de Juárez | IMAGO7

En la historia, el fichaje más caro de un mexicano fue el de Hirving ‘Chucky’ Lozano al Napoli desde PSV. El costo fue de 42 millones de euros, sin embargo, el mexicano no tuvo su mejor momento en el club italiano.

Hirving Lozano celebra una anotación con el PSV | X:@HIRVINGLOZANO70

Seguido del ‘Chucky’ está Edson Álvarez, quien costó 38 millones de euros al West Ham, pagados al Ajax en 2023. El mediocampista canterano del América se encuentra ahora en Fenerbahce.

Edson Álvarez llegó al Ajax para jugar en Europa | AP

Raúl Jiménez costó lo mismo que Álvarez. Wolverhampton pagó 38 millones de euros al Benfica. El ‘Lobo de Tepeji’ brilló con el equipo inglés y ha permanecido en la Premier League.

Diogo y Raúl Jiménez en los Wolves | X: @Raul_Jimenez9

Dentro de Liga MX, el fichaje más caro fue el de Rodolfo Pizarro, quien llegó a Chivas procedente de Pachuca con un costo de 14.75 millones de euros. Posteriormente, el Rebaño vendió al mexicano a Rayados por 14.50.

Rodolfo Pizarro festeja gol con Monterrey | IMAGO7