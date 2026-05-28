¡La locura! Juárez pide más de 10 MDD por la cláusula de rescisión de Denzell García

​No son 10 millones, es más... quien quiera a Denzell García debe pagar cláusula de rescisión a Bravos. No hay una oferta formal por el futbolista, pero lo que sí es un hecho es que varios equipos grandes de la Liga MX como Chivas, América, Cruz Azul y Monterrey han preguntado por las condiciones económicas que romperían el vínculo del futbolista con Bravos de Ciudad Juárez.

Denzell García en Liga MX | IMAGO7

​¿Cuesta 10 millones de dólares? Se le pregunta a gente inmiscuida en las negociaciones que se puedan dar en los fronterizos. "Hemos leído información relacionada a ese monto", revela nuestra fuente, pero de inmediato aclara: "Mentiríamos si te dijera que el jugador ha sido tasado en las cantidades que se leen en las redes sociales", aclara y luego remata: "Y no ha sido tasado por una simple razón: una cosa es que te llamen por teléfono para preguntar por el futbolista y otra que haya una oferta formal. Eso no lo hay en este momento", reconoció este administrativo.

Denzell García con FC Juárez | IMAGO7

​¿Entonces? ¿Es mentira lo que se habla de Chivas? "A ver, una cosa es que los clubes importantes del futbol mexicano llamen para preguntar y otra que tengan una oferta lista para llevarse al jugador. Solo te puedo decir que los grandes equipos han preguntado por Denzell, pero ninguno haciendo una oferta formal", precisa nuestro entrevistado.

Denzell García con la Selección Mexicana | IMAGO7

​¿Chivas, América y Cruz Azul están entre esos equipos? Se hace un silencio. "Denzell es muy apetecible en el mercado. Hay mucha información de que está cerrado y la realidad es que el fin de semana sí hablaron varios equipos, que son de los que salen en prensa, pero de ahí no ha pasado".

​Se le hace saber a la fuente que hace poco se renovó el contrato de Denzell y se le pregunta a su allegado si tiene una cláusula de rescisión, a lo cual responde asertivamente. ¿Cuánto? Se le cuestiona. ”Está arriba de los 10 millones de dólares", replica sin tapujos, por lo que esta joya del balompié mexicano solo saldrá de Bravos siempre y cuando se le pague su rescisión, porque de otra forma no hay manera.