¿Cuántas finales europeas ha perdido el Arsenal y qué maldición busca romper en Budapest?

Sin embargo, para levantar su primera Champions League este sábado en el Puskas Arena de Budapest ante el Paris Saint-Germain, los Gunners no solo deberán vencer al gigante francés; primero tendrán que derrotar a los fantasmas de su propio pasado.

La historia continental del club del norte de Londres está plagada de relatos de frustración, goles inverosímiles y noches de pesadilla que han forjado una auténtica maldición en las finales europeas.

Arsenal | AP

Los fantasmas que acechan al norte de Londres

Desde que Tony Adams levantara la Recopa de Europa en 1994 tras vencer al Parma con un solitario gol de Alan Smith, el Arsenal ha disputado cuatro finales continentales más. Todas terminaron en dolor y lamentos.

La cadena de tragedias comenzó apenas un año después, en 1995, cuando defendían su corona en la final de la Recopa ante el Real Zaragoza. En el último suspiro de la prórroga, el mediocampista español Nayim —exjugador del Tottenham, para mayor suplicio de la afición gunner— sorprendió al guardameta David Seaman con una parábola imposible desde 40 metros. Aquel gol agónico selló el 2-1 y una burla que los rivales del norte de Londres siguen cantando hasta el día de hoy.

Cinco años más tarde, en el 2000, el Arsenal de Arsène Wenger partía como claro favorito en la final de la Copa de la UEFA en Copenhague. Con figuras de la talla de Thierry Henry y Dennis Bergkamp, el equipo fue incapaz de romper el cero ante el Galatasaray y terminó entregando el título en una fatídica tanda de penaltis por 4-1.

París y Bakú: Cicatrices imborrables

La herida más profunda se abrió en 2006, durante la primera y única final de Champions League que el club había disputado hasta la fecha. En París, el portero alemán Jens Lehmann fue expulsado de manera prematura tras derribar a Samuel Eto'o fuera del área. A pesar de jugar con diez hombres, un cabezazo de Sol Campbell puso a soñar al Arsenal, pero el destino volvió a dar la espalda: los goles tardíos de Eto'o y Juliano Belletti en el tramo final le entregaron la 'Orejona' al Barcelona.

El último antecedente data de 2019, en la final de la Europa League en Bakú. Unai Emery, el especialista de la competición, sufrió su única derrota en una final del torneo cuando el Chelsea desmanteló por completo al Arsenal con un contundente 4-1.

Bukayo Saka en celebración con Arsenal en la Champions League | AP

Con un historial que apenas registra la Copa de Ferias de 1970 y la Recopa de 1994 en las vitrinas internacionales, la actual generación dirigida por Arteta tiene en sus manos la posibilidad de firmar la mejor temporada en los 140 años de vida de la institución.

La cita con la historia en Budapest