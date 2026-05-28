“Guardián de mi Vida”: así es la nueva telenovela de Juan Osorio con Silvia Navarro y Daniel Arenas

“Guardián de mi Vida”, la nueva producción de Juan Osorio para TelevisaUnivision, ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores de las telenovelas por su historia de amor, intriga y secretos familiares. El melodrama estará protagonizado por Silvia Navarro y Daniel Arenas, quienes encabezan un elenco que también incluye a Paulina Goto y Diego Klein.

La historia llegará a la pantalla de Las Estrellas el próximo 29 de junio de 2026.

Silvia Navarro y Daniel Arenas protagonizan “Guardián de mi Vida”, la nueva apuesta de Juan Osorio para TelevisaUnivision. / Georgina Sánchez

¿De qué trata “Guardián de mi Vida”?

La telenovela sigue la vida de Sofía Peralta-Avitia, una empresaria exitosa que vive atrapada en un matrimonio vacío junto a Gonzalo Balmori-Ricci, un hombre emocionalmente irresponsable y señalado por sus infidelidades.

Todo cambia cuando Franco Gallardo, un hombre noble y trabajador del campo, le salva la vida durante un atentado. A partir de ese momento, Franco se convierte en su guardaespaldas y entre ambos comienza a surgir una relación marcada por la confianza, la protección y el amor.

La trama también se enfoca en la historia juvenil entre Barbi, hija de Sofía, y Salvador “Chava” Reyes, una relación que se verá envuelta en conflictos emocionales y un complicado triángulo amoroso.

Además del romance, la producción explora temas como la traición, la lealtad, los secretos familiares y la redención, mientras varios personajes intentan ocultar un oscuro pasado que amenaza con destruir a toda la familia Peralta-Avitia.

“Guardián de mi Vida” es la nueva versión televisiva de la exitosa historia “Amor en custodia”. / Georgina Sánchez

El regreso de Silvia Navarro y Daniel Arenas a las telenovelas

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el regreso de Silvia Navarro y Daniel Arenas a los melodramas televisivos. Arenas incluso reveló que había decidido alejarse de la actuación hace varios años, pero aceptó volver gracias al proyecto encabezado por Juan Osorio.

Juan Osorio presentó oficialmente “Guardián de mi Vida”. / Georgina Sánchez

“Guardián de mi Vida” es una nueva versión de “Amor en custodia”

La producción está basada en la telenovela argentina Amor en custodia, una historia que ya había tenido adaptaciones en México años atrás. Esta nueva versión fue desarrollada por TelevisaUnivision bajo la producción de Juan Osorio.