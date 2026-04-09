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Futbol

La mano de Pubill que hace unos años le marcaron al examericanista Paolo Goltz como penal

Marc Pubill tocó el balón con la mano| Grosby Group
Rafael Trujillo 16:59 - 09 abril 2026
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La polémica jugada en la Champions League sigue dejando mucho que hablar

La polémica jugada entre Barcelona y Atlético de Madrid del pasado miércoles en la UEFA Champions League sigue dejando mucho que hablar, incluso han resurgido varias jugadas que han sido comparadas con la 'mano' de Marc Pubill pero que fueron marcadas de distinta forma.

Barcelona sufrió una nueva derrota ante Atlético de Madrid por lo que la próxima semana deberá ir a buscar un triunfo por dos o más goles y así evitar la eliminación. Pese a que la diferencia no parece inalcanzable, podría haber sido menos si el árbitro marcaba un penal a favor de los culés tras una polémica jugada.

Barcelona vs Atlético de Madrid | AP

La polémica jugada

Pese a ir perdiendo 0-1 y tener un jugador menos, el Barcelona tuvo la posibilidad de emparejar todo tras una polémica mano no marcada que hubiera significado un penal y una roja para el cuadro colchonero.

Al arranque de la segunda parte, el portero Juan Musso sacó de meta dándole la pelota con el pie a su compañero Marc Pubill. Sin embargo, en lugar de continuar la jugada, el defensor detuvo la esférica con la mano y puso de nueva cuenta el balón en juego. Los futbolistas de Barcelona, como era de esperarse, pedían penal porque consideraron que la pelota ya estaba en juego.

Marc Pubill tomó el balón con la mano tras un pase de Juan Musso | CAPTURA

Acciones similares

Pese a que la regla 16 de la IFAB estipula que, "el balón entra en juego al ser pateado y moverse claramente", el árbitro decidió no sancionar la jugada como mano y dejó que Pubil ejecutara el saque de meta. Esta situación, sin embargo, ha sido marcada como mano en otras instancias.

Uno de los casos recordados llegó en el futbol argentino en el 2023, cuando Colón de Santa Fe igualó a dos goles ante Independiente. El gol con el que empató Colón llegó luego de una mano muy similar a la de Pubil de este miércoles.

En dicha jugada, Ignacio Chicco acomodó la pelota, le indicó a Paolo Goltz que se colocara a su derecha y tocó en corto; el defensor, ex del América, insólitamente la tomó con la mano por lo que el silbante decidió marcar la pena máxima.

Paolo Goltz cometió un penal tras tomar con la mano un saque de meta | CAPTURA

Otros casos similares

No hay que irnos tan lejos como el caso de Goltz para recordar una acción en la que se sancionó un penal por una mano similar a la de Atlético de MAdrid. A finales del año pasado y en la misma Champions League, Tyrone Mings del Aston Villa fue sancionado con un penal tras recoger el balón con la mano tras un 'pase' de Emiliano Martinez.

También en Champions el Arsenal se libró de ser sancionado contra el Bayern de Múnich en el partido de Ida de los Cuartos de final de la temporada pasada. En un incidente casi idéntico, el defensa Gabriel tocó con la mano un pase de David Raya dentro del área de penalti.

Tyrone Mings fue sancionado con un penal por detener un saque de meta | CAPTURA

Por último está un caso en el futbol brasileño del pasado 23 de marzo. Nn defensor del América Mineiro tomó la pelota dentro del área, pensando que la jugada estaba detenida, y regaló un penal clave.

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