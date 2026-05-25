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Futbol

Cruz Azul supera a Chivas con la mayor cantidad de títulos oficiales en el futbol mexicano

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT
Cruz Azul Campeón Clausura 2026| MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 16:52 - 25 mayo 2026
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El conjunto cementero ahora es el segundo equipo con mayor cantidad de trofeos en sus vitrinas

La victoria de Cruz Azul ante Pumas en la Gran Final del Clausura 2026 no sólo sirvió para que La Máquina entrase en el selecto grupo de equipos con 10 títulos de Liga MX, sino también para convertirse en la segunda institución mexicana con más títulos oficiales en nuestro país.

El cuadro celeste llegó a 27 títulos oficiales, uno más que Chivas. Hace un año, La Máquina empató al Rebaño Sagrado con 26, tras la obtención de la Concachampions, sin embargo, el único equipo que nació grande ahora ocupa la segunda posición de mayor cantidad de trofeos en México.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuáles son todos los títulos de Cruz Azul?

La historia de Cruz Azul nos remonta hasta Jasso, Hidalgo, cuando el club fue fundado oficialmente el 22 de mayo de 1927. Sin embargo, fue en los setentas que la mayor época de gloria llegó para La Máquina, con jugadores de la talla de Miguel ‘Superman’ Marín, Horacio López Salgado, Fernando Bustos, Cesáreo Victorino, entre otros.

Los títulos de Cruz Azul quedan distribuidos de la siguiente manera: 

  • Liga MX: 10 títulos

  • Concachampions: Siete títulos

  • Copa MX: Cuatro títulos

  • Campeón de Campeones: Tres títulos

  • Supercopa de la Liga MX: Un título

  • Supercopa MX: Un título

  • Leagues Cup: Un título

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, las Chivas cuentan con 12 títulos de Liga MX, cuatro Copas MX, siete Campeón de Campeones, dos Concachampions y una Supercopa MX. El Rebaño Sagrado se quedó rezagado en 26 títulos oficiales.

América, el equipo con más títulos oficiales en México

La meta de Cruz Azul se ve lejana, más no imposible. El conjunto celeste ahora buscará alcanzar al América, equipo que cuenta con 41 títulos oficiales. El caso de las Águilas es particular, pues el conjunto azulcrema y la Liga MX cuentan la Campeones Cup como título oficial, por lo que por ende tendrían 42 trofeos; sin embargo, la FIFA no reconoce al torneo. 

Óscar Whalley, arquero de Chivas | IMAGO7
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