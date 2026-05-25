¿Va Marcelo Flores? Canadá anuncia su prelista rumbo a la Copa del Mundo

Canadá está cada vez más cerca de anunciar a su lista final para la Copa del Mundo de este verano. A sólo dos semanas de que se inaugure el máximo torneo de selecciones, uno de los locales anunció su prelista para el torneo.

Prelista de cuatro días

A sólo cuatro días de que se anuncie la lista oficial del equipo canadiense de cara al máximo torneo de selecciones Jesse Marsch, entrenador del equipo, anunció una lista de 32 jugadores quienes reportarán a entrenar en Charlotte, Carolina del Norte, a partir de este mismo lunes.

“Estos son los últimos días antes de anunciar la plantilla que representará a Canadá en un Mundial en casa, y la emoción en este grupo es palpable. Sentimos cómo crece el impulso en todo el país y estamos tranquilos, concentrados y listos para este momento”, reveló el entrenador del equipo.

Jesse Marsch, DT de Canadá | MEXSPORT

¿Qué jugadores están convocados?

Entre los 32 futbolistas convocados se destaca el llamado de Alphonso Davies futbolista del Bayern Munich, Jonathan David jugador de la Juventus, Tani Oluwaseyi del Villarreal y el exseleccionado mexicano, Marcelo Flores de Tigres.

Además aparecen los porteros, Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair. A ellos se unen los defensores Zorhan Bassong, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Jamie Knight-Lebel, Richie Laryea, Ralph Priso, Niko Sigur y Joel Waterman

En el medio campo fueron llamados, Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar, Jayden Nelson, Jonathan Osorio, Nathan-Dylan Saliba y Jacob Shaffelburg. Por último, en la delantera, están Promise David, Daniel Jebbison, Cyle Larin, y Jacen Russell-Rowe.

Cabe destacar que, en el entrenamiento también estarán Nathaniel Abraham, Zayne Bruno, Tim Fortier, Maël Henry, Dylan Judelson, Elijah Roche pero ellos apuntan a quedar fuera de la convocatoria.

Marcelo Flores quitándose la marca l AP

Los futbolistas entrenarán los próximos cuatro días hasta que se anuncie la lista final. Los jugadores se incorporarán a la concentración poco a poco dependiendo de su disponibilidad, ya sea en Charlotte o posteriormente, antes del inicio del periodo de competición el 7 de junio.

La lista final de convocados de la Selección de Canadá para la Copa del mundo de este verano se dará a conocer el viernes 29 de mayo en un programa especial en horario estelar que se transmitirá en televisión en el país local alrededor de las 19:00 horas del centro de México.