“Hablan como él, se visten como él, se peinan como él”: Papá de Marcelo Flores revela porqué eligió a Canadá

Marcelo Flores apunta a ir a la Copa del Mundo 2026 aunque no será con la Selección Mexicana, el jugador de los Tigres, que tiene diversas nacionalidades, prefirió elegir a Canadá para jugar, debido a una cultura diferente.

Recientemente, Rubén Flores, papá del futbolista, habló sobre la decisión de cambiar de federación de su primogénito resaltando que fue el gusto de su hijo por el cual terminó por decantarse hacia el conjunto de la ‘Hoja de Maple’.

Rubén Flores, papá de Marcelo Flores l CAPTURA

¿Qué dijo el Papá de Marcelo Flores?

"La oportunidad está ahí (de jugar el Mundial), hay que seguir trabajando y seguir soñando. Se dan cosas, los tiempos, situaciones, él era muy afortunado de tener dos opciones, y conforme creció hemos ido tomando la que a él más le guste, donde se sienta más cómodo y tenga un mayor desarrollo", dijo para FOX.

"A él le gusta mucho, como lo dijo, hablan como él, se visten como él, se peinan como él, y me dice 'papá, me gusta', y yo 'pues claro, también eres canadiense'. Cuando fue allá lo trataron bien, lo recibieron bien y se sintió identificado por idioma, comida e idiosincrasia. Yo siempre le dije que donde su corazón lo sintiera", catapultó Rubén Flores.

Marcelo Flores en entrenamiento con la Selección Mexicana en junio de 2022 | MEXSPORT

Cabe mencionar que, el pasado 11 de febrero, la FIFA confirmó el One Time Switch de Marcelo, tras lo cual fue convocado por Jesse Marcha para la actual Fecha FIFA. Con ello, el atacante mantiene la esperanza de participar en la Copa del Mundo 2026, pero no con el país de su padre, Rubén Flores, sino con el que lo vio nacer y crecer.

Marcelo Flores peleando un balón entre jugadores de Islandia l AP

¿Qué ha dicho Marcelo Flores sobre su cambio?

Previo al partido amistoso de la Selección de Islandia, Marcelo explicó por qué, a pesar de que jugó con los equipos juveniles del Tri, terminó por elegir al representativo canadiense. "El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México", declaró en charla con el programa The Sit Down.

Flores Dorrell insistió que no fue solo una cuestión de buscar una oportunidad a nivel internacional, sino que tuvo que ver con la manera en que se sintió más identificado con un país, tanto como nación como desde el punto de vista futbolístico. "Es algo cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo".