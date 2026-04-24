Al borde de las lágrimas: 'Hormiga' González y su experiencia en su primer convocatoria con México

Uno de los mejores delanteros mexicanos de la actualidad, Armando ‘Hormiga’ González, apareció durante una entrevista con otro ariete de leyenda, Carlos Hermosillo. Durante su charla, el delantero de Chivas reveló cómo vive su proceso rumbo a una Copa del Mundo, recordando sus primeros pasos con la Selección Mexicana.

Armando González con la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Armando González?

El sublíder de goleo del Clausura 2026 y uno de los favoritos para ser convocado al próximo Mundial, Hormiga González, reveló cómo fue empezar con el equipo de Javier Aguirre, ya que si bien empezó en un microciclo, Armando le reveló a Hermosillo cómo fue el momento en el que se enteró de su convocatoria, pues el atacante llamó de inmediatos su padre, situación que lo llevó casi al borde las lágrimas, pues era un sueño que se había planetario desde niño.

La primera vez que me llamaron fue para el microciclo. Estaba muy contento porque nunca había ido a Selección. Estaba muy feliz, le hablé a mi papá y hasta me dieron ganas de llorar. Luego fui al microciclo y me la pasé muy bien esos tres días”, contó la Hormiga.

Armando González busca entrar en la lista final IMAGO7

En cuanto su primer convocatoria con la Selección para una Fecha FIFA en noviembre de 2025, Hormiga aseguró que también fue una experiencia única, pues aunque no tuvo minutos en aquello duelos ante Uruguay y Paraguay pudo estar con jugadores que admiraba y que al final lo trataron muy bien.

La primera vez que fui a la Fecha FIFA, ya con un partido involucrado, me dijeron después de un partido ‘te vas a ir a Selección porque te convocaron’. Lo primero que hice fue hablarle a mi papá y estaba muy contento. Cuando llegué me llevé una grata sorpresa porque a esa Fecha FIFA fueron Raúl y Edson; nunca les había hablado y me trataron muy bien, como si tuviera años yendo a Selección”, concluyó.

Armando 'Hormiga' González ya debutó con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Perfil para equipo de Mundial

Desde su ascenso en la delantera rojiblanca durante el Apertura 2025, Armando González se ha consolidado como uno de los máximos romperredes del futbol mexicano en el último año, situación que se ve reflejada en el campo con el buen paso de Chivas en Liga MX, además del campeonato de goleo individual que ganó el semestre pasado, mismo que defiende en este Apertura 2026 contra Joao pedro.

Sus destacadas actuaciones lo llevaron hasta ser parte de las convocatorias de Javier ‘Vasco’ Aguirre, teniendo minutos de manera más regular, hecho que pone a la Hormiga como uno de los principales candidatos en la delantera de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.