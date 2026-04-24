‘No me puedo anticipar a nada’: Toño Rodríguez sobre posible convocatoria con México

A solo unos meses de arrancar el mundial, la Selección Mexicana comienza el próximo lunes su camino rumbo al reto internacional con el microciclo de un mes de Javier Aguirre, sin embargo, por temas de calendario este arrancara on únicamente jugadores de Liga MX, por lo que varios jugadores que no están contemplados podían subirse de último minuto, caso de Antonio Rodríguez.

Toño Rodríguez tampoco vio actividad

Sin anticipaciones

Luego del final de la Jornada 16, varios futbolistas fueron cuestionados sobre la situación de la lista del Vasco, uno de ellos ‘Toño’ Rodríguez, arquero de Tijuana y que recientemente sonó para ser parte del microciclo mundialista, especialmente para los amistosos de Ghana, Austria y Serbia.

Ante las especulaciones y todas las incógnitas sobre la lista, el guardameta de la frontera fue cuestionado sobre su posible incorporación, el futbolista de 33 años evitó dar declaración hasta no estar 100% seguro de su participación, pero asegurando que su computrabajo será el que hable por él.

Toño Rodríguez ha tenido conversaciones con Javier Aguirre | MEXSPORT

Es un objetivo que lo he trabajado, no me gusta hablar por aquí y que mi trabajo sea el que hable, pero no me puedo anticipar a nada, estoy trabajando, si llega feliz, si no llega seguir trabajando”, declaró el arquero.

Por último, Rodríguez dejó en claro su felicidad y orgullo ante la posibilidad de representar a México, pero sin más hasta no estar seguro de lo que vendrá a partir del próximo lunes 27 de abril.

Defender los colores de la selección es algo hermoso pero ecuánime hasta no ver nada. No puedo hablar suposiciones, era complicado, pero y veremos, si tengo la lista en la mano y está mi nombre ahí ya podré hablar”, concluyó.

Pepe Toño Rodríguez, de Xolos, en disputa de balón ante jugadores de Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo será la lista de México?

La primera lista para el ciclo mundialista por parte de México será conformada por jugadores de Liga MX, la cual se va a integrar a principios de mayo de cara a los tres amistosos previo a la Copa del Mundo. Por su parte, los futbolistas que militan en el viejo continente llegan semanas después para arrancar con los preparativos para el duelo ante Sudáfrica el 11 de junio.