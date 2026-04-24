Gente del Manchester City ojea la Liga MX; ¿Pedro Vite? Interesa, pero hoy no es el objetivo
La visita de gente del Manchester City a México incluyó una cena con gente de Pumas donde se habló de todo; sin embargo, personas que estuvieron en esa reunión aclararon a RÉCORD que no vienen, por el momento, a contratar a ningún futbolista del Club Universidad, ya que la visita es parte del scouteo que el equipo realiza con varios clubes de la Liga MX.
"Es bueno aclarar que el personal del Manchester City en Latinoamérica, no sólo venimos a ver a Pumas, sino a otros equipos del balompié mexicano y, específicamente, a platicar con Efraín Juárez", expresó una persona cercana al visor del club europeo.
La fuente informó que, por ejemplo, esta noche presenciarán el cotejo de la última jornada de la Liga MX entre Puebla y Gallos Blancos de Querétaro.
También reveló que efectivamente darán seguimiento a los Pumas de Efraín Juárez —con quien existe una profunda amistad— e incluso al América; pero no están en México por un jugador en específico, sino que se dedican a observar varios elementos que pueden servir al equipo inglés.
"No, no es verdad que vengamos a ver a Pedro (Vite). Lo conocemos. Nos interesa, pero paso a paso... En realidad, sé que el scouteador quería ver al míster, Efraín Juárez, con el que tiene amistad de mucho tiempo".
Aunque se rumora que Vite presuntamente es seguido por el Manchester City para ficharlo, la realidad es otra. Debido a la visita con Efraín, la oportunidad de ver más jugadores está "abierta" porque la idea es tener un abanico de opciones. De ahí a que haya negociaciones actualmente por Pedro, "nada que ver", sostuvo nuestro informante.
Hoy de acuerdo a su agenda visitarán el entrenamiento de los Pumas nuevamente a quienes ven muchos jugadores con mucho talento, pero por el momento es seguimiento. Nada concreto para buscar un futbolista que se lo lleven al City
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