Gente del Manchester City ojea la Liga MX; ¿Pedro Vite? Interesa, pero hoy no es el objetivo ​

​La visita de gente del Manchester City a México incluyó una cena con gente de Pumas donde se habló de todo; sin embargo, personas que estuvieron en esa reunión aclararon a RÉCORD que no vienen, por el momento, a contratar a ningún futbolista del Club Universidad, ya que la visita es parte del scouteo que el equipo realiza con varios clubes de la Liga MX.

​"Es bueno aclarar que el personal del Manchester City en Latinoamérica, no sólo venimos a ver a Pumas, sino a otros equipos del balompié mexicano y, específicamente, a platicar con Efraín Juárez", expresó una persona cercana al visor del club europeo.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

​La fuente informó que, por ejemplo, esta noche presenciarán el cotejo de la última jornada de la Liga MX entre Puebla y Gallos Blancos de Querétaro.

​También reveló que efectivamente darán seguimiento a los Pumas de Efraín Juárez —con quien existe una profunda amistad— e incluso al América; pero no están en México por un jugador en específico, sino que se dedican a observar varios elementos que pueden servir al equipo inglés.

​"No, no es verdad que vengamos a ver a Pedro (Vite). Lo conocemos. Nos interesa, pero paso a paso... En realidad, sé que el scouteador quería ver al míster, Efraín Juárez, con el que tiene amistad de mucho tiempo".

​Aunque se rumora que Vite presuntamente es seguido por el Manchester City para ficharlo, la realidad es otra. Debido a la visita con Efraín, la oportunidad de ver más jugadores está "abierta" porque la idea es tener un abanico de opciones. De ahí a que haya negociaciones actualmente por Pedro, "nada que ver", sostuvo nuestro informante.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP