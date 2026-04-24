Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gente del Manchester City ojea la Liga MX; ¿Pedro Vite? Interesa, pero hoy no es el objetivo ​

Rota Manchester City Liga MX
Rota Manchester City Liga MX
René Tovar
René Tovar 08:44 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

​La visita de gente del Manchester City a México incluyó una cena con gente de Pumas donde se habló de todo; sin embargo, personas que estuvieron en esa reunión aclararon a RÉCORD que no vienen, por el momento, a contratar a ningún futbolista del Club Universidad, ya que la visita es parte del scouteo que el equipo realiza con varios clubes de la Liga MX.

​"Es bueno aclarar que el personal del Manchester City en Latinoamérica, no sólo venimos a ver a Pumas, sino a otros equipos del balompié mexicano y, específicamente, a platicar con Efraín Juárez", expresó una persona cercana al visor del club europeo.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

​La fuente informó que, por ejemplo, esta noche presenciarán el cotejo de la última jornada de la Liga MX entre Puebla y Gallos Blancos de Querétaro.

​También reveló que efectivamente darán seguimiento a los Pumas de Efraín Juárez —con quien existe una profunda amistad— e incluso al América; pero no están en México por un jugador en específico, sino que se dedican a observar varios elementos que pueden servir al equipo inglés.

​"No, no es verdad que vengamos a ver a Pedro (Vite). Lo conocemos. Nos interesa, pero paso a paso... En realidad, sé que el scouteador quería ver al míster, Efraín Juárez, con el que tiene amistad de mucho tiempo".

​Aunque se rumora que Vite presuntamente es seguido por el Manchester City para ficharlo, la realidad es otra. Debido a la visita con Efraín, la oportunidad de ver más jugadores está "abierta" porque la idea es tener un abanico de opciones. De ahí a que haya negociaciones actualmente por Pedro, "nada que ver", sostuvo nuestro informante.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Hoy de acuerdo a su agenda visitarán el entrenamiento de los Pumas nuevamente a quienes ven muchos jugadores con mucho talento, pero por el momento es seguimiento. Nada concreto para buscar un futbolista que se lo lleven al City

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Lo Último
09:45 Al borde de las lágrimas: Armando González y su experiencia con su primer convocatoria con México
09:16 Lesión de Estevao pone en duda su participación en el Mundial; se pierde el resto de la temporada
09:15 Lewandowski mantiene el suspenso sobre su futuro y deja abierta la puerta a una posible salida del Barcelona
09:00 ¿Selección Mexicana dentro de la Liga MX? Esto reveló Miguel Herrera
08:44 Gente del Manchester City ojea la Liga MX; ¿Pedro Vite? Interesa, pero hoy no es el objetivo ​
08:29 Fórmula 1 regresa a Turquía a partir de 2027
08:14 UEFA sanciona a Prestianni con 6 partidos por incidente con Vinicius Júnior
08:05 ‘No me puedo anticipar a nada’: Toño Rodríguez sobre posible convocatoria con México
07:00 Mundial 2026: Argentina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
07:00 A 48 días: En México 1970, por primera vez en la historia cuatro campeones del mundo accedieron a Semifinales: Uruguay, Italia, Alemania y Brasil