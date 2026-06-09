¿Quién llevará el brazalete? Javier Aguirre mantiene la duda sobre el capitán del Tricolor para el debut

A solo tres días de que ruede el balón en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, donde México se medirá ante Sudáfrica, Javier Aguirre ha decidido jugar al misterio y todavía no define quién será el encargado de portar el gafete de capitán en el Estadio Ciudad de México.

La incertidumbre ha encendido las mesas de debate. Dentro del vestidor azteca existen varios nombres de peso que levantan la mano por jerarquía y recorrido internacional.

Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT

Entre los principales candidatos aparecen Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Johan Vásquez y César Montes (quién porto el brazalete durante el amistoso ante Serbia), futbolistas que destacan por su liderazgo y experiencia en momentos de alta presión. El 'Vasco' prefiere aguantar la decisión final, la cual dependerá estrictamente de la alineación titular que salte a la cancha para el duelo de apertura.

Rafael Márquez: El eterno y más importante capitán en la historia de México

La discusión sobre quién debe asumir la responsabilidad de liderar a la Selección en este torneo inevitablemente evoca la figura del capitán más importante en la historia de la Selección de México: Rafael Márquez.

El 'Káiser de Michoacán' dejó la vara muy alta al convertirse en el único futbolista en el planeta en portar el brazalete de capitán en cinco Copas del Mundo consecutivas (desde Corea-Japón 2002 hasta Rusia 2018), un récord que hoy luce inalcanzable.

Rafa Márquez en un amistoso de México contra Brasil en 2015 | MEXSPORT

La afición mexicana anhela desesperadamente que el nuevo elegido muestre al menos una pizca de ese carácter indomable que caracterizaba al histórico zaguero del Barcelona,o incluso del último capitán de la Selección Nacional en Qatar 2022, Andrés Guardado.