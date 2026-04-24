¡Más de uno por año! Cruz Azul tendrá su décimo técnico en la administración de Víctor Velázquez

En agosto de este 2026 se cumplirán seis años de la salida de Guillermo 'Billy' Álvarez de la presidencia de Cruz Azul, algo que inmediatamente tuvo impacto en lo deportivo. Tras la salida del exdirectivo y con Víctor Velázquez, la Máquina acabó con su sequía de títulos de Liga MX en el Guardianes 2021 y el semestre pasado se coronó en la Copa de Campeones Concacaf.

Sin embargo, a pesar de los dos campeonatos que ha logrado la administración comandada por Velázquez Rangel, algo de lo que ha carecido la Máquina es de regularidad en el banquillo. Con la salida de Nicolás Larcamón, son nueve los técnicos que han dejado el puesto en menos de seis años.

Víctor Velázquez y Diego Alonso en la presentación de Nicolás Larcamón con Cruz Azul | X: @CruzAzul

Por otra parte, Joel Huiqui se convertirá en el cuarto estratega que toma las riendas del equipo celeste de forma interina. Lo anterior sin considerar el caso de Vicente Sánchez, quien se hizo cargo de Cruz Azul al principio del Clausura 2025 tras la salida de Martín Anselmi.

Los técnicos de Cruz Azul durante la era de Víctor Velázquez

Robert Dante Siboldi fue el primer estratega que dirigió a la Máquina durante la era de Velázquez Rangel, "heredado" de la etapa de Álvarez Cuevas. El uruguayo llegó en el Apertura 2019 en lugar de Pedro Caixinha y se mantuvo tras la salida de 'Billy'.

Martín Anselmi, en su etapa como entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Luego de que en Semifinales del Guardianes 2020, Cruz Azul perdió una ventaja de 4-0 y quedó eliminado ante Pumas, Víctor Velázquez criticó con dureza al estratega charrúa. Las palabras del presidente, sumadas a los rumores de que los cementeros "vendieron" el partido ante los universitarios, provocaron la renuncia de Siboldi.

"Mis jugadores son profesionales y no mediocres, dieron todo para ganar. No puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo", declaró en esa ocasión.

Robert Dante Siboldi en conferencia con Cruz Azul | IMAGO 7

La salida de Siboldi abrió la puerta a Juan Reynoso, quien puso fin a la sequía de casi 24 años sin título en Liga MX y quien, hasta ahora, es el estratega que más ha durado en Cruz Azul con Velázquez como presidente. El peruano se marchó al concluir el Clausura 2022, en el cual quedó eliminado en Cuartos de Final.

Según se dijo en ese momento, la relación entre la directiva, en ese momento encabezada por Jaime Ordiales y Velázquez, con el estratega se desgastó y por ello lo cesaron. Reynoso, sin embargo, demandó por despido injustificado y se le indemnizó con tres meses de salario.

Juan Reynoso luego de ganar el Guardianes 2021 con Cruz Azul | MEXSPORT

Tras el peruano, se vivió una era de proyectos fallidos que duraron menos de un torneo. Diego Aguirre, Raúl 'Potro' Gutiérrez, Joaquín Moreno y Ricardo Ferretti pasaron por el banquillo entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, periodo en el cual Cruz Azul nunca llegó más allá del séptimo puesto en la tabla y en el cual, en el Apertura 2023 terminó antepenúltimo en la tabla.

Fue tras ello que comenzó la era Anselmi y la ilusión regresó a la Noria, pero tras perder una Final (Clausura 2024) y otra Semifinal (Apertura 2024) contra América, el argentino se marchó a inicios del Clausura 2025 para dirigir en Europa. Su lugar lo tomó Vicente Sánchez, quien mantuvo la inercia positiva y ganó la Concachampions, pero en Liga MX nuevamente quedó fuera ante América.

Jugadores de Cruz Azul celebran con Vicente Sánchez tras coronarse en la Copa de Campeones Concacaf 2025 | IMAGO 7

Los interinatos de Cruz Azul con Víctor Velázquez

Tanto el 'Potro' Gutiérrez como Joaquín Moreno comenzaron su etapa en Cruz Azul como interinos. El primero tras la salida de Diego Aguirre, tras lo cual fue designado técnico de forma oficial; sin embargo, a inicios del Clausura 2023 fue cesado y Moreno dirigió dos partidos antes de la llegada de Ferretti.

Tras la salida del brasileño, quien dirigió el resto del Clausura 2023 y el inicio del Apertura 2023, Moreno nuevamente asumió el cargo del equipo hasta la llegada de Anselmi. Además de ellos dos, Armando González fue interino tras la salida de Siboldi, y ahora Joel Huiqui lo será en lugar de Larcamón.