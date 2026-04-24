Tuca Ferretti 'culpa' a la afición de Cruz Azul por las salidas de los DTs
Ricardo Ferretti encendió el debate al hablar sobre la inestabilidad en el banquillo de Cruz Azul, señalando directamente a la afición como un factor clave en la salida de entrenadores.
Durante su participación en el programa Futbol Picante, el ‘Tuca’ fue contundente al asegurar que muchas decisiones dentro del club terminan siendo influenciadas por la presión externa.
💥 "EL INGENIERO ME CORRIÓ POR LA AFICIÓN"— Futbol Picante (@futpicante) April 23, 2026
💥 Así acabó la historia del Tuca con Cruz Azul pic.twitter.com/Xy8hI7ptBi
“A mí me corrieron por la afición”
Ferretti no dudó en poner su propio caso como ejemplo, dejando una frase que resume su postura:
Sencillamente el ingeniero me corrió por la afición
Con esto, el técnico dejó entrever que los cambios en el banquillo no siempre responden únicamente a resultados deportivos, sino también al entorno mediático y la exigencia de la gente; así lo contó cuando el ingeniero Velázquez lo destituyó.
Señalan el caso de Larcamón
En la mesa también se mencionó la situación reciente con Nicolás Larcamón, donde se sugirió que su salida seguiría la misma lógica.
Entonces a Larcamón lo están corriendo por la afición… vamos a simplificar las cosas
Además, criticaron la falta de paciencia en los procesos, señalando que las decisiones deberían tomarse al final del torneo y no de forma apresurada.
Crítica a la gestión deportiva
En su análisis, Ferretti y toda la mesa de Futbol Picante cuestionaron los movimientos dentro de la directiva, mencionando conflictos internos y decisiones que, a su juicio, no siguen una línea clara.
También se puso en duda que los cambios de entrenador realmente representen una mejora futbolística inmediata, especialmente cuando no hay continuidad en los proyectos.
Las palabras del ‘Tuca’ reabren un debate constante en Cruz Azul: la falta de estabilidad en el banquillo y el peso que tiene el entorno en las decisiones del club.
De momento, Cruz Azul afrontará su último partido en la temporada regular contra Necaxa cuando regresen al Estadio Azteca y después afrontarán la Liguilla con Huiqui al mando de los Celestes.