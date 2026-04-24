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Futbol

Tuca Ferretti 'culpa' a la afición de Cruz Azul por las salidas de los DTs

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Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:19 - 23 abril 2026
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El experimentado técnico aseguró que la presión de la gente influye directamente en las decisiones del club

Ricardo Ferretti encendió el debate al hablar sobre la inestabilidad en el banquillo de Cruz Azul, señalando directamente a la afición como un factor clave en la salida de entrenadores.

Durante su participación en el programa Futbol Picante, el ‘Tuca’ fue contundente al asegurar que muchas decisiones dentro del club terminan siendo influenciadas por la presión externa.

“A mí me corrieron por la afición”

Ferretti no dudó en poner su propio caso como ejemplo, dejando una frase que resume su postura:

Sencillamente el ingeniero me corrió por la afición

Con esto, el técnico dejó entrever que los cambios en el banquillo no siempre responden únicamente a resultados deportivos, sino también al entorno mediático y la exigencia de la gente; así lo contó cuando el ingeniero Velázquez lo destituyó.

Ricardo Ferretti, actual DT de Cruz Azul

Señalan el caso de Larcamón

En la mesa también se mencionó la situación reciente con Nicolás Larcamón, donde se sugirió que su salida seguiría la misma lógica.

Entonces a Larcamón lo están corriendo por la afición… vamos a simplificar las cosas

Además, criticaron la falta de paciencia en los procesos, señalando que las decisiones deberían tomarse al final del torneo y no de forma apresurada.

Nicolás Larcamón, entrenador argentino | MEXSPORT

Crítica a la gestión deportiva

En su análisis, Ferretti y toda la mesa de Futbol Picante cuestionaron los movimientos dentro de la directiva, mencionando conflictos internos y decisiones que, a su juicio, no siguen una línea clara.

También se puso en duda que los cambios de entrenador realmente representen una mejora futbolística inmediata, especialmente cuando no hay continuidad en los proyectos.

Ricardo Ferretti tiene la misión de calificar a Cruz Azul

Las palabras del ‘Tuca’ reabren un debate constante en Cruz Azul: la falta de estabilidad en el banquillo y el peso que tiene el entorno en las decisiones del club.

De momento, Cruz Azul afrontará su último partido en la temporada regular contra Necaxa cuando regresen al Estadio Azteca y después afrontarán la Liguilla con Huiqui al mando de los Celestes.

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