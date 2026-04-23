Futuro del “Turco” Mohamed: entre Boca, Cruz Azul y Rayados para el verano 2026

El mercado de fichajes para el verano de 2026 comienza a calentarse y un nombre propio domina las agendas de los clubes más importantes del continente: Antonio "El Turco" Mohamed.

Situación Contractual y Futuro en Toluca

Aunque Mohamed renovó recientemente con los "Diablos Rojos" del Toluca, su permanencia en el Infierno tiene fecha de caducidad cercana. El contrato actual vence este verano, y aunque existe una cláusula para extenderlo por un año más, fuentes cercanas aseguran que el técnico tiene planes distintos.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, es prácticamente un hecho que Mohamed dejará la institución mexiquense el próximo 30 de junio. El desempeño del equipo en el presente semestre será determinante, pero el deseo del "Turco" de buscar nuevos horizontes parece irreversible.

Turco Mohamed | Imago7

El Triángulo de Interés: México y Argentina

La disputa por sus servicios se divide en tres frentes de alto perfil:

Cruz Azul: La directiva celeste tiene al "Turco" en la mira para encabezar su nuevo proyecto. Sin embargo, la historia entre ambos es compleja; Mohamed ha estado cerca de La Noria en dos ocasiones previas (una como jugador y otra como técnico en la era de Ricardo Peláez), pero factores externos impidieron su llegada.

Rayados de Monterrey: Un viejo conocido. En la Sultana del Norte, el nombre de Mohamed siempre genera eco. Aunque Tato Noriega sondeó su situación, los cambios en la estructura deportiva de Rayados podrían abrir una nueva ventana de negociación este verano.

Boca Juniors: El destino que parece llevar la delantera por factores emocionales. Mohamed tiene una meta familiar por cumplir en Argentina. Además, su estrecha relación con figuras clave en el entorno xeneize, como Silvio Rudman (cercano a Juan Román Riquelme), facilitaría su desembarco en la Bombonera para sustituir el interinato de Claudio Úbeda.

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