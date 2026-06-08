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Futbol

El estremecedor drama familiar de Ronald Koeman a días del Mundial 2026

Ronald Koeman l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:47 - 08 junio 2026
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En el banquillo de Países Bajos se vive una batalla mucho más dura y silenciosa

El estratega Ronald Koeman, abrió su corazón en conferencia de prensa y conmovió a todos al revelar el doloroso momento personal que atraviesa debido a la grave enfermedad de su esposa, situación que le impedirá acompañarlo en la Copa del Mundo.

A solo unas horas del debut, Koeman demostró una resiliencia inquebrantable y confesó que el balón es su refugio. "El futbol es una válvula de escape para pensar en otras cosas. Y hemos acordado hacerlo de esta manera. Por lo demás, esperamos lo mejor, que los tratamientos sigan surtiendo efecto", declaró con la voz entrecortada pero firme ante los medios de comunicación.

Ronald Koeman l AP

El motor de Koeman para buscar la Final

El timonel neerlandés no ocultó lo complicado que es lidiar con la distancia y la incertidumbre en el torneo más importante del planeta, detallando el duro proceso médico que afronta su compañera de vida.

Es difícil porque tiene que recibir tratamiento cada miércoles por la tarde; luego tiene efectos secundarios durante uno o dos días. Te preocupas por ella. Por desgracia, ahora a distancia, pero así lo elegimos nosotros
Ronald Koeman l AP

Sin embargo, en medio de la tormenta, Koeman lanzó una emotiva promesa que ya adoptó todo su plantel como motivación extra para hacer historia en el torneo: "Si llegamos a la Gran Final, tal vez los médicos le permitan saltarse un tratamiento para que venga. Eso sería lo máximo para ambos", soltó con ilusión.

Tras cerrar su preparación este lunes con su último duelo amistoso ante Uzbekistán, Países Bajos iniciará su camino mundialista con una motivación que va más allá de la cancha, juegan por la gloria, pero su técnico dirige por amor.

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