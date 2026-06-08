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Futbol Internacional

Jurriën Timber se pierde el Mundial y golpea las aspiraciones de Países Bajos

Jurriën Timber en un juego de Países Bajos | AP
José Moreno
José Moreno 14:01 - 08 junio 2026
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La selección neerlandesa sufrió una baja sensible de cara a la Copa del Mundo luego de confirmarse que Timber no podrá disputar el torneo debido a una lesión

La selección de Países Bajos recibió una de las peores noticias posibles a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 luego de que Jurriën Timber quedó descartado para el torneo tras no recuperarse de una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas.

El defensor, que se había consolidado como uno de los jugadores más confiables del combinado neerlandés, realizó esfuerzos para llegar en condiciones al certamen, pero los reportes médicos determinaron que no estaba en condiciones de competir al máximo nivel.

Jurriën Timber en juego ante los Granjeros

¿Qué se pierde con la ausencia de Jurriën Timber?

La ausencia de Timber representa un duro golpe para el cuerpo técnico, que consideraba al futbolista del Arsenal como una pieza clave tanto por su capacidad defensiva como por su versatilidad para desempeñarse como central o lateral derecho.

Con apenas 25 años, el neerlandés se había convertido en uno de los referentes de la nueva generación de Países Bajos gracias a su regularidad en la Premier League y a sus destacadas actuaciones con la selección nacional.

Países Bajos I AP

Un vacío importante en la defensa neerlandesa

La baja de Timber obliga al seleccionador neerlandés a replantear parte de su esquema defensivo de cara al Mundial. Más allá de su calidad individual, el futbolista aportaba liderazgo, velocidad en la salida del balón y experiencia en partidos de alta exigencia.

Argelia ante Países Bajos en amistoso | AP
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