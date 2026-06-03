Argelia sorprende a Países Bajos y se lleva triunfo en amistoso rumbo al Mundial 2026

En un encuentro intenso y con ritmo de competencia mundialista, Argelia logró imponerse 1-0 a Países Bajos gracias a una acción puntual de Anis Hadj Moussa, quien aprovechó una desatención defensiva para marcar el único tanto del partido.

El duelo se disputó con alta exigencia física y pocas concesiones en defensa por parte de ambas selecciones.

Los africanos sacaron una excelente victoria | AP

La Naranja no pudo concretar sus oportunidades

Países Bajos intentó imponer condiciones a través de la posesión y la circulación de balón, pero se encontró con un bloque argelino bien ordenado, que supo cerrar espacios y resistir los intentos ofensivos del conjunto europeo. La falta de contundencia en el último tercio terminó pasando factura a la “Oranje”.

El triunfo representa un impulso importante para Argelia, que continúa afinando su estructura táctica de cara a la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos siempre ha sido potencia l AP

Los africanos ganan en confianza con el triunfo

El equipo africano mostró solidez defensiva y capacidad para competir ante una selección de élite, consolidando su crecimiento en el panorama internacional.

Para Países Bajos, la derrota deja aprendizajes claros. Más allá del dominio territorial, el equipo no logró traducir su superioridad en goles, un aspecto que deberá corregir si quiere llegar con aspiraciones altas al torneo mundialista.

El amistoso sirvió como termómetro para ajustar piezas en una etapa clave de preparación.