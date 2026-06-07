Países Bajos vs Uzbekistán: ¿Cuándo y dónde ver el juego amistoso previo a la Copa del Mundo?

Los equipos que participarán en la Copa del Mundo se siguen preparando a tan solo días de su debut en el torneo más importante del año; en esta ocasión, Holanda y Uzbekistán, un debutante, quienes se enfrentarán en este duelo.

Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo | X: @UzbekistanFA

¿Cómo llegan ambos equipos?

Países Bajos llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos, acumulando dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo neerlandés cayó recientemente ante Argelia 0-1, tras haber empatado con Ecuador 1-1 y vencido a Noruega 2-1. Previamente, en la Clasificación Mundial UEFA, golearon a Lituania 4-0 e igualaron frente a Polonia a un gol.

Por su parte, Uzbekistán registra un balance similar con dos triunfos, dos empates y una caída. Los uzbekos vienen de perder contra Canadá 2-0, después de un empate sin goles ante Venezuela y una victoria sobre Gabón 3-1. Sus compromisos de finales de 2025 incluyeron un empate con Irán 0-0 y un triunfo ante Egipto 2-0. Ambos conjuntos buscan mejorar su consistencia en este duelo amistoso para escalar posiciones en el panorama internacional.

Países Bajos I AP

Canadá vs Uzbekistán l AP

¿Dónde ver el duelo amistoso?