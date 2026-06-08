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Futbol Internacional

Japón deja Monterrey y viaja a Estados Unidos para continuar su preparación mundialista

Japón deja Monterrey | Redes sociales
José Moreno
José Moreno 16:39 - 08 junio 2026
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La selección japonesa concluyó su breve estancia en Nuevo León y partió rumbo a Nashville, donde tendrá su base de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego de una breve escala en Nuevo León, la selección de Japón partió rumbo a Estados Unidos para continuar con su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de redes sociales se pudo observar cómo el personal del equipo asiático comenzó con las labores de traslado de equipaje y utilería hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Su siguiente destino será Nashville, ciudad donde establecerán su base de operaciones durante el torneo.

Japón continúa su camino rumbo al Mundial

Japón disputará uno de sus partidos de la fase de grupos en la Sultana del Norte. El encuentro está programado para el 20 de junio en el Estadio Monterrey, donde enfrentará a Túnez en actividad correspondiente a la segunda jornada del Grupo F, sector que también integran Países Bajos y Suecia.

Precisamente por ello, el combinado japonés decidió pasar algunos días en Monterrey para familiarizarse con las condiciones climáticas y logísticas que encontrará cuando regrese para disputar dicho compromiso.

La Selección de Japón convive con niños de su país | MexSport

¿Por qué se habló de una salida anticipada de Monterrey?

En los últimos días surgieron versiones en redes sociales que sugerían que Japón había abandonado México debido a las malas condiciones encontradas en sus instalaciones de entrenamiento. Sin embargo, la realidad es distinta.

Desde hace varias semanas, cuando la FIFA confirmó las bases de entrenamiento de cada selección participante, Japón ya tenía definido que Nashville sería su centro de operaciones durante el Mundial.

Takefusa Kubo en el amistoso de la Selección de Japón contra Islandia | AP
Takefusa Kubo en el amistoso de la Selección de Japón contra Islandia | AP

Eso sí, la delegación japonesa manifestó inconformidad con el estado de las canchas de entrenamiento de Tigres, donde originalmente tenía previsto trabajar. Debido a esta situación, el equipo decidió trasladar sus prácticas a las instalaciones de El Barrial, pertenecientes a Rayados de Monterrey.

Más allá de ese inconveniente, la estancia de Japón en Monterrey transcurrió con normalidad. La selección ahora continuará su preparación en territorio estadounidense, aunque volverá a Nuevo León en los próximos días para afrontar su compromiso mundialista ante Túnez.

Entrenamiento de Japón en Monterrey l X:jfa_samuraiblue
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