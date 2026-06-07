Así fue la visita de niños japoneses a la Selección de Japón en Monterrey

La Selección de Japón vivió una de las jornadas más emotivas desde su llegada a Monterrey para continuar con su preparación internacional. Lo que parecía ser un entrenamiento más terminó convirtiéndose en un encuentro inolvidable gracias a la visita de un grupo de niños japoneses que acudieron para mostrar su admiración por los futbolistas.

¿Cómo fue la visita?

Desde temprana hora, los pequeños llegaron con bandera, camisetas y carteles elaborados por ellos mismos. Muchos de ellos esperaron pacientemente la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos, quienes no tardaron en responder con sonrisas y gestos de agradecimiento.

Japón continúa entrenando en Monterrey l X:jfa_samuraiblue

Mientras el equipo realizaba ejercicios sobre el terreno de juego, los niños comenzaron a levantar mensajes de apoyo escritos tanto en japonés como en español. Las pancartas contenían frases de aliento y buenos deseos para la escuadra asiática, generando un ambiente de cercanía y emoción.

Los futbolistas interrumpieron por momentos su rutina para acercarse a la zona donde se encontraban los pequeños aficionados. Algunos saludaron personalmente, mientras otros correspondieron con aplausos y señas que provocaron la alegría inmediata de los presentes.

Japón rumbo al Mundial 2026 l X:jfa_samuraiblue

La escena reflejó el fuerte vínculo que existe entre la comunidad japonesa establecida en México y su selección nacional. Para muchos de los niños, se trató de la primera oportunidad de convivir de cerca con los jugadores que suelen seguir a través de la televisión y las redes sociales.

Conforme avanzaba la visita, las emociones fueron creciendo. Padres de familia y entrenadores observaron cómo los pequeños disfrutaban cada instante, capturando fotografías y guardando recuerdos que difícilmente olvidarán.

El momento más especial llegó al final del entrenamiento. Reunidos detrás de una de las porterías, los niños dedicaron una serie de mensajes de apoyo a los futbolistas y agradecieron su visita a Monterrey, arrancando sonrisas entre los integrantes del plantel.

Japón afinando los tiros l X:jfa_samuraiblue

Despedida emotiva

La despedida estuvo marcada por una sonora porra que resonó en todo el complejo deportivo. Con entusiasmo y orgullo, los pequeños alentaron a la Selección de Japón, que respondió con aplausos antes de retirarse. Una escena sencilla, pero cargada de sentimiento, que dejó claro que el futbol también tiene la capacidad de unir culturas y generaciones a miles de kilómetros de casa.