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Futbol

"Teníamos miedo": Takefusa Kubo habló sobre la decisión de Japón de cambiar de sede

Takefusa Kubo en el amistoso de la Selección de Japón contra Islandia | AP
Takefusa Kubo en el amistoso de la Selección de Japón contra Islandia | AP
Ricardo Olivares 21:24 - 04 junio 2026
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La figura del combinado nipón externó que el campo de entrenamiento no estaba en buenas condiciones

La Selección de Japón continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo y este jueves realizó su entrenamiento en El Barrial, luego de haber cambiado de sede debido a las condiciones del terreno de juego donde trabajaron previamente.

Al finalizar la práctica, la figura japonesa Takefusa Kubo habló sobre la decisión de dejar las instalaciones anteriores y reconoció que el campo de entrenamiento no reunía las condiciones ideales para trabajar con tranquilidad.

Takefusa Kubo en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
Takefusa Kubo en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7

“El campo de ayer no estaba muy bien, estaba duro, tenía agujeros, y tuvimos que cambiar porque los jugadores teníamos miedo, el campo de hoy estaba muy bien.”

El futbolista también vivió una jornada especial, ya que celebró su cumpleaños durante la concentración mundialista en territorio mexicano. Sin embargo, dejó claro que la prioridad está puesta en el torneo que se aproxima.

“Siempre es especial celebrar mi cumple con los de la selección y aquí en México para disputar el mejor torneo del mundo. Y no me puedo celebrar del todo porque se viene algo grande y me tengo que concentrar", añadió.

Kubo, considerado una de las principales estrellas del conjunto asiático, restó importancia a las etiquetas individuales y destacó el trabajo colectivo que caracteriza al combinado japonés.

Takefusa Kubo en el amistoso de la Selección de Japón contra Islandia | AP
Takefusa Kubo en el amistoso de la Selección de Japón contra Islandia | AP

“Lo bueno de Japón es que todo mundo piensa quien es el capitán y el referente. Yo no me siento el referente, nos ayudamos entre todos", añadió.

Además, el jugador se refirió a las altas temperaturas que han acompañado los entrenamientos en Monterrey y aseguró que el equipo busca adaptarse lo antes posible a las condiciones que encontrará durante la Copa del Mundo.

Takefusa Kubo en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
Takefusa Kubo en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7

“¿Clima? Bien. El clima no va a cambiar de aquí a cuando empiece el Mundial. Así que cuanto antes nos acostumbremos a la temperatura y este calor mucho mejor", señaló.

Con el cambio de sede ya concretado y mejores condiciones para trabajar en El Barrial, Japón continúa afinando detalles de cara a su debut mundialista, apostando por una rápida adaptación tanto al clima como al entorno que encontrará en México durante la justa internacional.

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