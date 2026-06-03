¡Con sombrero norteño! Japón ya está en Monterrey para iniciar su preparación mundialista

La selección de Japón ya se encuentra en Monterrey para comenzar la etapa final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El combinado asiático arribó a Nuevo León y fue recibido con una cálida bienvenida que incluyó uno de los símbolos más representativos de la cultura regiomontana: el sombrero norteño.

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La selección de Japón ha llegado México. ¡Bienvenidos!



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A través de redes sociales, las autoridades locales compartieron imágenes de la llegada del equipo japonés al nuevo Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde los futbolistas y miembros de la delegación recibieron muestras de cariño por parte de aficionados y organizadores.

Japón trabajará en el Centro de Entrenamiento Tigres

Durante su estancia en territorio mexicano, el conjunto nipón utilizará las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres como base de preparación.

La escuadra asiática permanecerá en Monterrey hasta el próximo 7 de junio, afinando detalles antes de trasladarse a Estados Unidos para integrarse a su concentración mundialista.

La elección de Nuevo León como sede de entrenamiento refuerza la importancia de Monterrey dentro de la organización de la Copa del Mundo, ya que la ciudad será una de las anfitrionas del torneo.

Japón buscará dejar a su equipo listo para iniciar el torneo | MEXSPORT

Jugará ante Túnez en Monterrey

Japón disputará su primer compromiso de la Copa del Mundo frente a Países Bajos, seguido de Túnez y terminando con Suecia en actividad del Grupo F. El encuentro ante el país africano se celebrará en el Estadio Monterrey, uno de los inmuebles seleccionados para albergar partidos de la justa mundialista.

Posteriormente, la selección japonesa establecerá su centro de concentración en Nashville, desde donde continuará su participación en el torneo con la misión de convertirse en una de las sorpresas del campeonato.