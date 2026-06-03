Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con sombrero norteño! Japón ya está en Monterrey para iniciar su preparación mundialista

La selección asiática entrenará en las instalaciones de Tigres hasta el 7 de junio antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:37 - 02 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La selección asiática entrenará en las instalaciones de Tigres hasta el 7 de junio antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo

La selección de Japón ya se encuentra en Monterrey para comenzar la etapa final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El combinado asiático arribó a Nuevo León y fue recibido con una cálida bienvenida que incluyó uno de los símbolos más representativos de la cultura regiomontana: el sombrero norteño.

A través de redes sociales, las autoridades locales compartieron imágenes de la llegada del equipo japonés al nuevo Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde los futbolistas y miembros de la delegación recibieron muestras de cariño por parte de aficionados y organizadores.

Japón trabajará en el Centro de Entrenamiento Tigres

Durante su estancia en territorio mexicano, el conjunto nipón utilizará las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres como base de preparación.

La escuadra asiática permanecerá en Monterrey hasta el próximo 7 de junio, afinando detalles antes de trasladarse a Estados Unidos para integrarse a su concentración mundialista.

La elección de Nuevo León como sede de entrenamiento refuerza la importancia de Monterrey dentro de la organización de la Copa del Mundo, ya que la ciudad será una de las anfitrionas del torneo.

Japón buscará dejar a su equipo listo para iniciar el torneo | MEXSPORT
Japón buscará dejar a su equipo listo para iniciar el torneo | MEXSPORT

Jugará ante Túnez en Monterrey

Japón disputará su primer compromiso de la Copa del Mundo frente a Países Bajos, seguido de Túnez y terminando con Suecia en actividad del Grupo F. El encuentro ante el país africano se celebrará en el Estadio Monterrey, uno de los inmuebles seleccionados para albergar partidos de la justa mundialista.

Posteriormente, la selección japonesa establecerá su centro de concentración en Nashville, desde donde continuará su participación en el torneo con la misión de convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

Selección de Japón | x:@ jfa_samuraiblue
Lo Último
00:30 México en las Copas del Mundo: Estados Unidos 1994, el Tri jugando un Mundial en territorio norteamericano
00:05 Historia de los Mundiales: Estados Unidos 1994, Brasil rompe sequía de 24 años
23:36 Julio César Chávez se suma a la preparación de México para el Mundial
23:17 ¡Estuvo más cerca de México de lo que imaginas! La historia de Tim Payne y sus vínculos con el futbol mexicano
22:58 Hugo Sánchez ya comparte espacio con Messi, Cristiano, Pelé y Maradona en histórica exposición
22:37 ¡Con sombrero norteño! Japón ya está en Monterrey para iniciar su preparación mundialista
22:34 ¿Qué pasa si llega el ébola a México? Este hospital recibirá a los pacientes sospechosos
22:00 José Ramón lanza polémico mensaje al Profe Ibáñez y Pollo Ortiz explota
21:11 Nuevo estadio de Tigres está al 80%; Carlos González promete una obra para el futuro del club
21:04 Los juzgados suspenderá actividades el 11 de junio en CDMX ¿Cuál es la razón?