Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección de Japón vive emotivo momento con niños durante entrenamiento

La Selección de Japón convive con niños de su país | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:52 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Niños japoneses convivieron con la Selección de Japón durante un entrenamiento y cerraron la visita con una emotiva porra para sus ídolos

La Selección de Japón vivió un momento especial durante uno de sus entrenamientos, luego de recibir la visita de un grupo de niños japoneses que compartió con los futbolistas una jornada llena de emoción, en el último lapso antes de que de comienzo la participación de estos futbolistas en la Copa del Mundo.

Los pequeños aficionados se acercaron a sus ídolos para dedicarles palabras de aliento y mostrarles su respaldo antes de los próximos compromisos del combinado asiático, en una escena que rápidamente generó reacciones por parte de los fanáticos, aunque no fueran procedentes del 'País del Sol Naciente'.

Japón cambiará de Sede en Monterrey | INSTAGRAM
Japón tendrá de Sede Monterrey | INSTAGRAM

Niños japoneses conviven con sus ídolos

Durante la práctica, los niños tuvieron la oportunidad de estar cerca de los jugadores de la Selección de Japón, quienes los escucharon con atención y respondieron con gestos de cariño en medio de un ambiente familiar y emotivo.

El momento más especial llegó cuando los pequeños entregaron mensajes a los futbolistas, acompañados por una manta y palabras de apoyo que reflejaron la admiración que sienten por el equipo nacional japonés.

La convivencia permitió que los niños compartieran de cerca con sus referentes deportivos, en una experiencia que combinó ilusión, respeto y el vínculo que suele generar el futbol entre distintas generaciones.

Japón recibe apoyo antes de sus próximos partidos mundialistas

La visita cerró con una emotiva porra junto a los jugadores, quienes se unieron al entusiasmo de los niños en una imagen que resumió el espíritu de unión que rodea a la Selección de Japón. El gesto fue celebrado en redes sociales, donde aficionados destacaron la naturalidad del encuentro y la alegría de los menores al convivir con los seleccionados japoneses durante el entrenamiento.

Más allá de la preparación deportiva, la jornada dejó una postal de cercanía entre jugadores y aficionados, con niños que pudieron expresar su cariño por el equipo en un momento que difícilmente olvidarán.

Niños japoneses visitaron las instalaciones en donde entrena su selección | MexSport

Con este tipo de encuentros, Japón refuerza la conexión con su afición y muestra el lado más humano del futbol, donde una porra, una manta y unos mensajes de apoyo pueden convertirse en uno de los recuerdos más emotivos rumbo a la competencia mundialista.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Lo Último
00:10 Estadio y sedes mundialistas: BBVA (Monterrey)
23:51 Roland Garros 2026: ¿cuándo y dónde ver la Final masculina?
23:45 El emotivo mensaje del Grande Americano tras ganar en Noche de los Grandes: “Todo México, gracias por todo”
23:35 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
23:29 ¿Cuándo y contra quién debuta Francia en el Mundial 2026?
22:52 Polémico penal abre el camino para que Argentina gane su penúltimo partido amistoso previo a la Copa del Mundo
22:44 Medios internacionales acusan a México de promover la contaminación para vencer a Inglaterra
22:10 ¡El más buscado estará en la Catedral! Bandido confirma su participación en Grand Slam México 2026
22:02 ¿Lloverá el día de la inauguración del Mundial 2026?
21:40 WhatsApp activa el modo Mundial 2026: así puedes seguir todos los partidos desde la app