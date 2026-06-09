A 2 días: El juego mil en la historia de la Copa del Mundo será el Túnez vs Japón, en Monterrey

La Copa del Mundo de 2026 escribirá un nuevo capítulo en su historia. A sólo un par de días dela inauguración las historias rodeando el torneo empiezan a tomar relevancia, sin embargo, es el duelo entre Túnez y Japón, programado para el próximo 20 de junio en Monterrey, el que independientemente del resultado, pasará a la historia del torneo.

El compromiso, correspondiente a la actividad del Grupo F de la Fase de Grupos, representará una cifra simbólica para el torneo de selecciones nacionales más importante del futbol internacional, cuya primera edición se celebró en 1930. Desde entonces, el certamen ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos deportivos con mayor alcance a nivel mundial.

La designación del duelo entre las selecciones de Túnez y Japón como el juego número mil coloca a Monterrey como escenario de un momento histórico para la competencia, al albergar un partido que marcará una referencia estadística dentro de la trayectoria del Mundial.

Además de su relevancia histórica, el encuentro tendrá importancia deportiva, ya que ambas selecciones buscarán sumar puntos fundamentales dentro de la fase de grupos para avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

El Estadio BBVA presentó el logo del mundial | Pexels

La Copa del Mundo de 2026 también marcará el inicio de una nueva etapa para el torneo al ser la primera edición con la participación de 48 selecciones nacionales y la primera organizada de manera conjunta por tres países en México, Estados Unidos y Canadá.

Monterrey con un partido histórico

Monterrey será una de las sedes mexicanas del campeonato y recibirá varios partidos de la fase de grupos, así como encuentros de eliminación directa. Sin embargo, el duelo entre Túnez y Japón tendrá un significado adicional al convertirse en el partido que complete el millar de juegos mundialistas.

La ciudad se prepara para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales que asistirán al encuentro, el cual quedará registrado como uno de los momentos estadísticos más importantes en la evolución del torneo.

Otros partidos históricos

Este tipo de hitos ya tiene antecedentes dentro de la historia de la Copa del Mundo. El partido número 100 se disputó durante la edición de Suiza 1954, cuando Austria derrotó 3-1 a Uruguay en el encuentro por el tercer lugar.

Por su parte, el partido número 500 se celebró el 30 de junio de 1994 durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, en un duelo correspondiente al Grupo D en el que Nigeria venció 2-0 a Grecia.

Estados Unidos albergó la Copa del Mundo de 1994 | MEXSPORT

Más allá de las aspiraciones deportivas de ambas selecciones dentro del Grupo F, el enfrentamiento del 20 de junio tendrá un significado especial por convertirse en el partido número 1000 de la historia de los Mundiales.

Desde el primer encuentro disputado en Uruguay 1930 hasta la edición que se celebrará en 2026, la Copa del Mundo ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes del futbol internacional y ha reunido a las mejores selecciones del planeta en una competencia que ha crecido generación tras generación.

Ahora, Monterrey se sumará a esa historia al albergar un compromiso que marcará una cifra emblemática para la FIFA y para el desarrollo del torneo.