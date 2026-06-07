Las estrellas que jugarán en Monterrey durante el Mundial

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó y Monterrey se prepara para convertirse en uno de los puntos más atractivos del torneo. Además de albergar partidos mundialistas, la ciudad tendrá la oportunidad de recibir a futbolistas que actualmente son protagonistas en algunas de las ligas más importantes del planeta.

Entre los nombres que apuntan a robarse los reflectores destaca el japonés Takefusa Kubo. El atacante se ha consolidado como la principal figura de su selección y llegará como uno de los referentes del futbol asiático, gracias a su habilidad en el uno contra uno y su capacidad para marcar diferencia en el ataque.

Takefusa Kubo en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7

Corea del Sur, plagada de estrellas

La selección de Corea del Sur tampoco se quedará atrás en cuanto a talento. El combinado asiático cuenta con elementos de primer nivel como Kim Min-jae, sólido defensor que ha brillado en Europa con el Bayern Múnich, así como Lee Kang-in, mediocampista creativo del PSG que se ha ganado un lugar entre los jugadores más prometedores de su generación. A ellos se suma Son Heung-min, uno de los máximos ídolos en la historia del futbol surcoreano y líder indiscutible de su equipo.

Por parte de Suecia, la atención estará puesta en dos delanteros que atraviesan un gran momento. Alexander Isak se ha consolidado como una de las referencias ofensivas más importantes de la Premier League, mientras que Viktor Gyökeres llega con el cartel de ser uno de los atacantes más efectivos del futbol europeo, además de ser campeón de la liga inglesa y actual subcampeón de la Champions League.

Lee Kang-in, de Corea del Sur | MEXSPORT

Selecciones con menor renombre

Además de Japón, Corea del Sur y Suecia, selecciones como Sudáfrica y Túnez también formarán parte de la actividad mundialista en la Sultana del Norte, aumentando la expectativa de los aficionados que podrán disfrutar de futbolistas acostumbrados a competir al más alto nivel.

Con este panorama, Monterrey no solo será sede de partidos, sino también una ventana para que los seguidores del futbol puedan observar de cerca a varias de las figuras que actualmente marcan el ritmo en las principales competencias internacionales.