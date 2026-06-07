Kim Seung-gyu elogia las instalaciones de Verde Valle y destaca la calidad del césped

Corea del Sur ha tenido una experiencia positiva durante su estancia en Guadalajara. Lejos de las observaciones que surgieron en torno a otras sedes de entrenamiento, el conjunto surcoreano ha resaltado la calidad de las instalaciones y el estado de las canchas que utiliza para su preparación.

El arquero Kim Seung-gyu destacó el estado de las canchas de Verde Valle, complejo deportivo del Club Guadalajara que alberga los entrenamientos del conjunto surcoreano. El guardameta aseguró que las características del terreno de juego le han permitido sentirse cómodo desde los primeros entrenamientos.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

¿Qué dijo el arquero sobre Verde Valle?

De acuerdo con el experimentado portero, el césped presenta condiciones muy parecidas a las que habitualmente encuentra en Asia, particularmente por la altura del pasto y la velocidad con la que circula el balón.

"En cuanto al césped, ayer entrené por primera vez y… el estado del césped era muy similar al de Japón. El césped es corto y el balón viene rápido, así que el estilo del césped se parece mucho al de Japón. Personalmente me ha resultado mucho más fácil adaptarme", reconoció.

La opinión de Kim contrasta con los reportes que surgieron en Monterrey durante la concentración de Japón, selección que no quedó del todo satisfecha con las condiciones de las instalaciones que utilizó para sus entrenamientos y que encontró algunas complicaciones relacionadas con el estado del césped.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

Contraste con Monterrey

En cambio, el combinado surcoreano ha encontrado en Guadalajara un entorno favorable para enfocarse plenamente en la preparación de sus compromisos mundialistas. Más allá de lo deportivo, Kim también resaltó las condiciones que rodean la concentración del equipo, especialmente el trabajo realizado para garantizar la comodidad de los jugadores durante su estancia.

“En cuanto al entorno, de todas formas casi no salimos del hotel, así que no hay problema con eso. Dentro del hotel la federación se ha preocupado mucho por nosotros y nos ha creado un ambiente cómodo, así que no hay ningún problema para vivir dentro del hotel”, concluyó.

Con instalaciones que han recibido la aprobación de sus futbolistas y un ambiente de trabajo estable, Corea del Sur continúa afinando detalles en Guadalajara, donde espera llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competencia.