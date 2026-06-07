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Futbol

Estadio y sedes mundialistas: BBVA (Monterrey)

Estadio Monterrey | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 00:10 - 07 junio 2026
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La Sultana del Norte tendrá uno de los recintos más modernos para albergar la Copa del Mundo

Modernidad y estado natural. La afición regiomontana es de las pocas en este país con un arraigo por sus clubes locales como pocas, razón suficiente para que sus recintos sean más que simples estadios. El Estadio BBVA -renombrado Monterrey para la Copa del Mundo- es uno de los más modernos en todo México, aunque su modernidad no es motivo para no rendir homenaje a la belleza natural de Nuevo León.

A las faldas del Cerro de la Silla, el Gigante de Acero se alza como una belleza arquitectónica, a la par del entorno regiomontano. Desde hace una década, el Estadio Monterrey alberga los juegos de los Rayados y, aunque los éxitos han sido pocos, la afición está lista para disfrutar cualquier fiesta referente al balompié. 

Panorámica del Estadio BBVA en la presentación de marca del Mundial 2026 | MEXSPORT
Estadio BBVA | MEXSPORT

Ficha técnica Estadio BBVA

  • Nombre oficial original: Estadio BBVA Bancomer

  • Nombre comercial actual: Estadio BBVA (desde 2019)

  • Nombre para el Mundial 2026: Estadio Monterrey

  • Ubicación: Av. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L.

  • Inauguración: 2 de agosto de 2015

  • Arquitectos: Populous, Federico Velasco y VFO

  • Ingenieros estructurales: SOCSA

  • Capacidad original: 51,000 espectadores

  • Capacidad actual: 53,500 espectadores

  • Costo original de construcción: Aproximadamente 200 millones de dólares

  • Inicio de construcción: Agosto de 2011

  • Superficie: Césped híbrido

  • Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros

  • Propietario: FEMSA

  • Apodo: El Gigante de Acero

  • Equipos que juegan o han jugado ahí: Rayados de Monterrey y Selección Mexicana

  • Eventos destacados: Finales de Liga MX y conciertos

La Ciudad de Monterrey

La capital y la ciudad más grande de Nuevo León. Ubicada al noreste del país, destaca por ser un importante centro industrial, financiero y de negocios, albergando las sedes de algunas de las empresas más grandes de América Latina. Su desarrollo económico la ha convertido en una de las ciudades con mayor crecimiento y modernización del territorio mexicano.

Uno de los rasgos más característicos de Monterrey es su entorno natural. La ciudad está rodeada por impresionantes montañas de la Sierra Madre Oriental, siendo el Cerro de la Silla su símbolo más representativo. Esta combinación entre urbanización y paisaje montañoso ofrece vistas espectaculares y una amplia variedad de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo y recorridos por parajes naturales cercanos.

El Estadio BBVA | IMAGO7

Ficha técnica Monterrey

  • Fundación: 1577 (Primer intento): El capitán Alberto del Canto fundó la villa de Santa Lucía, la cual fue abandonada poco tiempo después; 1582 (Segundo intento): Luis de Carvajal y de la Cueva repobló el lugar nombrándolo Villa de San Luis Rey de Francia, pero el asentamiento volvió a fracasar y quedó despoblado en 1587; 1596 (Fundación definitiva): Diego de Montemayor, junto con 12 familias, estableció la ciudad de manera permanente a orillas de los ojos de agua de Santa Lucía

  • Nombre oficial: Monterrey, Nuevo León

  • País: México

  • Superficie: 781.438 km²

  • Altitud promedio: 540 metros sobre el nivel del mar

  • Habitantes: 5.3 millones de habitantes

  • PIB per cápita: 321,671 pesos anuales

  • Idioma predominante: Español

  • Moneda: Peso mexicano (MXN)

  • Municipios: 51 (en Nuevo León)

  • Gentilicio: Regio | regiomontano

Estadio Monterrey | MEXSPORT
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