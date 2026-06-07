Estadio y sedes mundialistas: BBVA (Monterrey)

Modernidad y estado natural. La afición regiomontana es de las pocas en este país con un arraigo por sus clubes locales como pocas, razón suficiente para que sus recintos sean más que simples estadios. El Estadio BBVA -renombrado Monterrey para la Copa del Mundo- es uno de los más modernos en todo México, aunque su modernidad no es motivo para no rendir homenaje a la belleza natural de Nuevo León.

A las faldas del Cerro de la Silla, el Gigante de Acero se alza como una belleza arquitectónica, a la par del entorno regiomontano. Desde hace una década, el Estadio Monterrey alberga los juegos de los Rayados y, aunque los éxitos han sido pocos, la afición está lista para disfrutar cualquier fiesta referente al balompié.

Estadio BBVA | MEXSPORT

Ficha técnica Estadio BBVA

Nombre oficial original: Estadio BBVA Bancomer

Nombre comercial actual: Estadio BBVA (desde 2019)

Nombre para el Mundial 2026: Estadio Monterrey

Ubicación: Av. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L.

Inauguración: 2 de agosto de 2015

Arquitectos: Populous, Federico Velasco y VFO

Ingenieros estructurales: SOCSA

Capacidad original: 51,000 espectadores

Capacidad actual: 53,500 espectadores

Costo original de construcción: Aproximadamente 200 millones de dólares

Inicio de construcción: Agosto de 2011

Superficie: Césped híbrido

Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros

Propietario: FEMSA

Apodo: El Gigante de Acero

Equipos que juegan o han jugado ahí: Rayados de Monterrey y Selección Mexicana

Eventos destacados: Finales de Liga MX y conciertos

La Ciudad de Monterrey

La capital y la ciudad más grande de Nuevo León. Ubicada al noreste del país, destaca por ser un importante centro industrial, financiero y de negocios, albergando las sedes de algunas de las empresas más grandes de América Latina. Su desarrollo económico la ha convertido en una de las ciudades con mayor crecimiento y modernización del territorio mexicano.

Uno de los rasgos más característicos de Monterrey es su entorno natural. La ciudad está rodeada por impresionantes montañas de la Sierra Madre Oriental, siendo el Cerro de la Silla su símbolo más representativo. Esta combinación entre urbanización y paisaje montañoso ofrece vistas espectaculares y una amplia variedad de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo y recorridos por parajes naturales cercanos.

El Estadio BBVA | IMAGO7

Ficha técnica Monterrey

Fundación: 1577 (Primer intento): El capitán Alberto del Canto fundó la villa de Santa Lucía, la cual fue abandonada poco tiempo después; 1582 (Segundo intento): Luis de Carvajal y de la Cueva repobló el lugar nombrándolo Villa de San Luis Rey de Francia, pero el asentamiento volvió a fracasar y quedó despoblado en 1587; 1596 (Fundación definitiva): Diego de Montemayor, junto con 12 familias, estableció la ciudad de manera permanente a orillas de los ojos de agua de Santa Lucía

Nombre oficial: Monterrey, Nuevo León

País: México

Superficie: 781.438 km²

Altitud promedio: 540 metros sobre el nivel del mar

Habitantes: 5.3 millones de habitantes

PIB per cápita: 321,671 pesos anuales

Idioma predominante: Español

Moneda: Peso mexicano (MXN)

Municipios: 51 (en Nuevo León)

Gentilicio: Regio | regiomontano