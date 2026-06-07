Aymen Hussein, estrella de Irak, es retenido siete horas en aeropuerto de Estados Unidos

Aymen Hussein, goleador de la Selección de Irak, habría sido retenido e interrogado durante siete horas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Estados Unidos, tras la llegada del equipo iraquí para disputar el Mundial 2026.

El atacante es una de las principales figuras de los Leones de Mesopotamia, luego de marcar el gol con el que Irak derrotó 2-1 a Bolivia en el Estadio Monterrey durante el Repechaje Intercontinental, resultado que selló el regreso del combinado asiático a una Copa del Mundo tras cuatro décadas de ausencia.

Jugadores de Iraq felicitan a Aymen Hussein por su gol ante Bolivia en el Repechaje Intercontinental de la FIFA | AP

¿Qué pasó con Aymen Hussein en el aeropuerto de Chicago?

De acuerdo con información del periodista francés Romain Molina, Aymen Hussein fue retenido por autoridades migratorias a su llegada al Aeropuerto Internacional O'Hare, donde habría sido sometido a un interrogatorio de varias horas antes de poder ingresar a Estados Unidos.

Reportes de medios internacionales señalan que el incidente se habría originado por una confusión de nombres con otro ciudadano iraquí, aunque hasta el momento no existe una explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses sobre lo ocurrido con el futbolista.

Jugadores de Irak celebran el boleto al Mundial | MEXSPORT

Además de Hussein, también habría sido retenido Talal Salah, fotógrafo oficial de la Selección de Irak. Sin embargo, a diferencia del delantero, al integrante del staff no se le habría permitido ingresar al país.

Aymen Hussein fue clave para que Irak volviera al Mundial

Aymen Hussein se convirtió en héroe nacional al ser el autor del gol decisivo ante Bolivia en el Repechaje Intercontinental disputado en Monterrey, donde Irak consiguió uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026.

El delantero también es uno de los máximos referentes históricos de su selección, al ubicarse como el sexto goleador de todos los tiempos del combinado de Medio Oriente, que no disputaba una Copa del Mundo desde México 1986. Irak jugará sus tres partidos de fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, por lo que el equipo arribó este sábado al país norteamericano para continuar con su preparación antes de su debut en el torneo.

Marko Farji celebra con Aymen Hussein en el partido entre Iraq y Bolivia | MEXSPORT