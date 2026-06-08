¡Ganaron de milagro! Países Bajos sufre de más ante Uzbekistán y deja dudas previo al Mundial

En un duelo disputado en el Icahn Stadium de Nueva York, Países Bajos derrotó con un agónico 2-1 a Uzbekistán gracias a un doblete de Cody Gakpo, en un partido donde los europeos tuvieron la pelota el 67% del tiempo, pero exhibieron una alarmante falta de contundencia y un cierre de auténtico drama.

El libreto parecía cómodo para los dirigidos por Ronald Koeman. Desde el pitazo inicial se adueñaron del esférico y al minuto 32, Cody Gakpo abrió el marcador desde los once pasos tras una falta sobre Crysencio Summerville.

Cody Gakpo festejando gol l AP

El dominio neerlandés era absoluto, pero la ineficacia de cara al arco y dos posiciones adelantadas de ambos bandos mantuvieron con vida a unos combativos uzbecos, que solo esperaban el momento para dar el zarpazo.

Salvación en el último suspiro

Cuando el partido agonizaba, todo se descontroló para la escuadra europea. Al minuto 87, el recién ingresado Guus Til vio la tarjeta roja, dejando a Países Bajos en inferioridad numérica y abriendo la puerta a la catástrofe.

Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo | X: @UzbekistanFA

El castigo llegó de inmediato, al 90+2, Igor Sergeev aprovechó un rebote en el área para mandar el balón al fondo de la red, firmando un sorpresivo 1-1 que parecía definitivo. Sin embargo, cuando el fantasma de la derrota ante Argelia volvía a rondar, el arbitraje otorgó un penal sumamente polémico a favor de los neerlandeses en tiempo de compensación.