Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Víctor Velázquez presente en La Noria para hablar de los cambios en Cruz Azul

La Máquina confirmó que su último partido de la Fase Regular se disputará en la Ciudad de México. El club cementero hizo oficial el cambio de sede para el duelo ante Necaxa, de la Jornada 17 del Clausura 2026, el cual se jugará en el Estadio Banorte.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 11:44 - 23 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ingeniero será el encargado de aclarara el panorama de la Máquina tras los repentinos cambios en el plantel

El presidente de Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez, se presentó la mañana de este jueves en las instalaciones de La Noria para comunicar de primera mano al plantel el reciente cambio en la dirección técnica del equipo rumbo al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul tras ganar la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

El directivo arribó alrededor de las 8:50 horas y permaneció cerca de una hora y media dentro del club, donde sostuvo una reunión tanto con el director deportivo Iván Alonso como con los jugadores del primer equipo.

De acuerdo con lo transmitido al interior del vestidor, el mensaje fue directo: mantener la unidad y enfocarse todos en un mismo objetivo, cerrar con fuerza la fase regular del torneo pese a la sacudida institucional.

Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7
Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7

Tras concluir su visita, Velázquez salió de las instalaciones escoltado rumbo a la Federación Mexicana de Futbol, donde participará en la reunión de dueños.

En lo deportivo, el equipo ya comenzó a trabajar bajo una nueva dinámica. Joel Huiqui dirigió su primera práctica al frente del primer equipo, acompañado por Sergio Pinto y Marco Calvillo, quienes asumieron el mando con la mira puesta en el próximo compromiso ante Necaxa.

⁠Antonio Reynoso, Iván Alonso, Víctor Velázquez, Mathias Cardacio, Andrés Payssé y Juan Pérez | RÉCORD

Así, Cruz Azul intenta dar vuelta a la página en medio de un cambio abrupto, apostando por la cohesión interna y una rápida reacción en la recta final del campeonato.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7
Lo Último
14:13 Chicote Calderón enciende a la afición de Chivas con polémica burla en el Estadio Victoria
13:55 Dagna Mata denuncia que le ofrecieron dinero para guardar silencio tras video con Christian Nodal
13:48 ¿Cuándo fue la última vez que Pumas fue líder en un torneo?
13:43 La marcha mexicana vuelve a marcar el ritmo
13:32 ¿En crisis? Armando “Hormiga” González con tres partidos sin anotar
13:19 Saskia Niño de Rivera denuncia robo de donación para refugio en Acapulco; “el camión estaba vacío”
13:18 ‘Es un técnico muy capaz’: Topo Valenzuela sobre Miguel Herrera y su gestión dentro y fuera de la cancha
13:03 Puebla vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 17 de la Liga MX?
12:33 ¡CRUZ AZUL YA BUSCA A SU TÉCNICO IDEAL! Te contamos de quién se trata
12:13 Tirador de Teotihuacán: excompañeros revelan que era solitario y veía la vida “injusta”