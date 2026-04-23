Víctor Velázquez presente en La Noria para hablar de los cambios en Cruz Azul

El presidente de Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez, se presentó la mañana de este jueves en las instalaciones de La Noria para comunicar de primera mano al plantel el reciente cambio en la dirección técnica del equipo rumbo al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul tras ganar la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

El directivo arribó alrededor de las 8:50 horas y permaneció cerca de una hora y media dentro del club, donde sostuvo una reunión tanto con el director deportivo Iván Alonso como con los jugadores del primer equipo.

De acuerdo con lo transmitido al interior del vestidor, el mensaje fue directo: mantener la unidad y enfocarse todos en un mismo objetivo, cerrar con fuerza la fase regular del torneo pese a la sacudida institucional.

Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7

Tras concluir su visita, Velázquez salió de las instalaciones escoltado rumbo a la Federación Mexicana de Futbol, donde participará en la reunión de dueños.

En lo deportivo, el equipo ya comenzó a trabajar bajo una nueva dinámica. Joel Huiqui dirigió su primera práctica al frente del primer equipo, acompañado por Sergio Pinto y Marco Calvillo, quienes asumieron el mando con la mira puesta en el próximo compromiso ante Necaxa.

⁠Antonio Reynoso, Iván Alonso, Víctor Velázquez, Mathias Cardacio, Andrés Payssé y Juan Pérez | RÉCORD

Así, Cruz Azul intenta dar vuelta a la página en medio de un cambio abrupto, apostando por la cohesión interna y una rápida reacción en la recta final del campeonato.