Larcamón carga contra Cruz Azul tras ser despedido: "Respeto la decisión, pero no la comparto"

"Son temas internos, quedan ahí. La realidad es que un poco lo que expresa el comunicado en función de una de un clamor popular, un poco eso, desde la génesis de la decisión, parte de lo que un poco era el ruido a partir de lo que habían sido estos dieciocho días de de mal rendimiento, que que también en el análisis en paralelo de todos los equipos que afrontaron doble competencia es evidente que que el costo fue para todos", finalizó.