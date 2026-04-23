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Futbol

Larcamón carga contra Cruz Azul tras ser despedido: "Respeto la decisión, pero no la comparto"

Nicolás Larcamón, extécnico del Cruz Azul, compartió sus impresiones tras salir de La Noria
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 11:11 - 23 abril 2026
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Tras su salida de La Máquina, el exentrenador celeste dio sus impresiones al salir de La Noria

Nicolás Larcamón rompió el silencio después que fue cesado como director técnico de Cruz Azul. El argentino estuvo en La Noria para despedirse y recoger sus cosas del club. 

"No me queda más que respetar la decisión, claramente no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde dónde se define", dijo a su salida del club. 

Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT

¿Qué más dijo Nicolás Larcamón?

Larcamón dejó entrever que su cese pudo haber estado influido por la presión externa, particularmente la opinión pública, algo que consideró inapropiado para un proyecto de gran envergadura.

"Entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero, no dejan de ser proyectos muy muy grandes como para que se definan a partir de cuestiones que, lógicamente, en dieciocho días, vuelvo a repetir, se tuvieron mal los dieciocho días, pero al fin de cuenta creo que había todavía mucho para para dar en este en este corto plazo", declaró. 
Nicolás Larcamón, frustrado por la victoria de Pachuca sobre Cruz Azul | MEXSPORT

Nicolás Larcamón califica su salida

El entrenador también calificó su salida como inesperada, al señalar que el equipo atravesaba un momento competitivo relevante antes de la reciente caída en el rendimiento.

"Con una sensación inesperada, en 19 días defendemos un invicto de tres meses, estábamos a 4 días de lograr ser el mejor equipo de la temporada, de manera imprevista de poder jugar la liguilla es un momento de esos feos que tiene esta profesión, toca asumir", dijo.
Nicolás Larcamón durante el partido entre Mazatlán y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido entre Mazatlán y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Sobre las razones internas de su despido, Larcamón fue reservado, aunque reiteró que el "clamor popular" habría tenido un peso importante en la decisión.

"Son temas internos, quedan ahí. La realidad es que un poco lo que expresa el comunicado en función de una de un clamor popular, un poco eso, desde la génesis de la decisión, parte de lo que un poco era el ruido a partir de lo que habían sido estos dieciocho días de de mal rendimiento, que que también en el análisis en paralelo de todos los equipos que afrontaron doble competencia es evidente que que el costo fue para todos", finalizó.
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