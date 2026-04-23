Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nueva era en Cruz Azul: “Vamos unidos”

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul. / IMAGO7
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 21:20 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina tuvo una junta tras anunciar que Huiqui reemplazará a Larcamón

Tras tomar la decisión de cesar a Nicolás Larcamón a una fecha del final del Clausura 2026 de la Liga MX, la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, se reunió con el nuevo cuerpo técnico con un mensaje.

Nicolás Larcamón esperando el inicio del partido ante América | Imago7

¿Qué se dijo en la junta?

Vamos todos juntos, unidos, en grupo por el mismo objetivo”, fue la frase que se quedó de la reunión donde se le entregó la estafeta a Joel Huiqui como técnico interino, junto a Sergio Pinto y Marco Calvillo.

Además, estuvieron Iván Alonso, director deportivo, y Toño Reinoso, director administrativo, en las oficinas celestes de Gran Sur.

Cruz Azul se reunió tras la destitución de Larcamón | ESPECIAL

Velázquez reiteró que no quieren ver divisiones que recuerden “que representan a algo más que es Cruz Azul”.

Mañana será la presentación del nuevo cuerpo técnico interino al plantel cementero en las instalaciones de La Noria.

Joel Huiqui presume el escudo de La Máquina
Lo Último
22:59 ¡Polémica arbitral! Gato Ortiz expulsó a Marcel Ruiz en una jugada cuestionable
22:47 La emotiva despedida de Ricardo Salinas Pliego a Mazatlán: "Lo intentamos"
22:19 Cowboys no negociarán un contrato a largo plazo con George Pickens
22:10 Dennis te Kloese a Rayados: ¿El fin del "sueño europeo" para las joyas de la Liga MX?
21:59 Los fracasos y polémicas de Nicolás Larcamón en Liga MX
21:43 Óscar Whalley debutó con Chivas en Liga MX ante Necaxa
21:23 ¡Nada para nadie! Atlas y Tigres igualan sin goles y dejan todo para el cierre
21:20 Nueva era en Cruz Azul: “Vamos unidos”
21:06 ¡Adiós de ensueño! Mazatlán se despide del Encanto con remontada ante Toluca
20:43 ¡Otra polémica! Atlas y el gol anulado por el VAR en el duelo ante Tigres