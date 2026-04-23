Nueva era en Cruz Azul: “Vamos unidos”

Tras tomar la decisión de cesar a Nicolás Larcamón a una fecha del final del Clausura 2026 de la Liga MX, la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, se reunió con el nuevo cuerpo técnico con un mensaje.

Nicolás Larcamón esperando el inicio del partido ante América | Imago7

¿Qué se dijo en la junta?

“Vamos todos juntos, unidos, en grupo por el mismo objetivo”, fue la frase que se quedó de la reunión donde se le entregó la estafeta a Joel Huiqui como técnico interino, junto a Sergio Pinto y Marco Calvillo.

Además, estuvieron Iván Alonso, director deportivo, y Toño Reinoso, director administrativo, en las oficinas celestes de Gran Sur.

Cruz Azul se reunió tras la destitución de Larcamón | ESPECIAL

Velázquez reiteró que no quieren ver divisiones que recuerden “que representan a algo más que es Cruz Azul”.

Mañana será la presentación del nuevo cuerpo técnico interino al plantel cementero en las instalaciones de La Noria.