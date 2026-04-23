Joel Huiqui, nuevo timonel de Cruz Azul, y su mítica jugada: la 'muertinha'

Una vez más Cruz Azul es el protagonista de la noticia del torneo, todo gracias al despido de Nicolás Larcamón como entrenador del equipo. El argentino se despidió del timonel celeste tras una seguidilla de nueve partidos oficiales sin conocer la victoria, pese a ser terceros del Clausura 2026 de la Liga MX.

Ante el adiós de Larcamón, el encargado del equipo nueve veces campeón de México será el ex futbolista de Liga MX, Joel Huiqui, entrenador de la Sub-21 del club de la Noria, quién además protagonizó uno de los momentos más ‘chuscos’ del balompié nacional, la famosa ‘muertinha’.

Nicolás Larcamón esperando el inicio del partido ante América | Imago7

¿Cómo fue la jugada icónica de Huiqui?

Todo ocurrió en el duelo de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2009, en el duelo Morelia vs Cruz Azul, celebrado el 5 de diciembre. La Máquina se llevó la llave con un global de 2-1, pero quién se robó las cámaras fue el defensor mexicano.

Durante una jugada de ataque en favor de Morelia, el futbolista cayó al piso, este, al ver que Wilson Matías se perfilaba para disparar a puerta, metió la mano y movió el balón de manera deliberada, desviando el balón, para posteriormente hacerse el ‘dormido’ y así evitar sospechas.

CAPTURA DE PANTALLA

Pese a los reclamos de los futbolistas del equipo de Michoacana, Paul Delgadillo, árbitro de aquel compromiso, no notó los hecho y siguió con el partido, dejando sin sanción a Huiqui y al Cruz Azul, mismo que al final derrotó a Morelia con goles de Emmanuel ‘Tito Villa y Javier ‘Chuleta’ Orozco; Para Morelia descontó Miguel Sabah.

Al final, el juego y la carrera de Joel Huiqui quedaron marcados por aquella insólita imagen del jugador, el cual debió recibir el cartón rojo y un penal para Morelia, pero al no ser así, quedó inmortalizado con la patente de la ‘Muertinha’, jugada que hasta la fecha sigue dando de qué hablar.

Joel Huiqui tiene un complicado historial como entrenador principal | MEXSPORT

Huiqui y Sergio Pinto ‘al rescate’

Junto con Huiqui, Sergio Pinto, otro ex futbolista de la Liga MX, también asume la dirección técnica del equipo. Pinto cuenta con un paso en las inferiores de Chivas y Porto FC. Paulo Sergio Ferrão De Carvalho Pinto, será parte de la dupla que buscará conseguir la victoria en la Jornada 17 desde la cancha del Estadio Banorte, cuando la Máquina reciba a los Rayos del Necaxa.