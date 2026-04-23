¿Mala decisión? Joel Huiqui y su mala temporada con Cruz Azul Sub 21

Cambios drásticos en la Noria. Tras una racha de ocho partidos sin poder conseguir la victoria, Cruz Azul tomó la decisión de destituir a Nicolás Larcamón como su entrenador, esto a pesar de sólo tener un partido más restando en la temporada regular de la Liga MX y la Liguilla a la vuelta de la esquina.

Ante esta decisión, la Máquina ha optado por darle las riendas a un viejo conocido del equipo en el exjugador Joel Huiqui. El entrenador ya había tenido algunas participaciones previas en la dirección técnica sin embargo había sido como asistente, ahora será el DT principal del club.

Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Joel Huiqui como DT en el primer equipo

Joel Huiqui inició su etapa como entrenador en el 2021 en las categorías inferiores de la Máquina. Para el 2023, el exjugador logró llegar al primer equipo como auxiliar de Joaquín Moreno durante 14 partidos, sin embargo, con el cambio de DT Huiqui regresó a la Sub 23 de la Máquina.

En el 2025 con la llegada de Vicente Sánchez como entrenador interino del primer equipo, Huiqui también se unió como parte del cuerpo técnico. En aquella etapa duró 28 partidos y fue parte del campeonato de Concacaf.

Finalmente, la temporada pasada se mantuvo en el primer equipo, esta vez como uno de los auxiliares de Nicolás Larcamón, pero al final del torneo regresó a la categoría Sub 21 para ser el entrenador principal.

Joel Huiqui presume el escudo de La Máquina

Su temporada con la Sub 21

Ahora Huiqui tendrá una oportunidad única al tomar las riendas del primer equipo, mismo que marcha cuarto en la clasificatoria del Clausura 2026 y con su boleto a la Liguilla ya asegurado. El exdefensor mexicano buscará comandar al equipo al campeonato, sin embargo, su historial como primer DT no es tan bueno.

Huiqui dirigió a la Sub 21 de la Máquina durante 16 partidos del Clausura 2026. Esta campaña el equipo celeste marchaba en el puesto 15 con sólo 17 puntos sumados, el resultado de cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas.

En cuanto a sus otros partidos como entrenador Huiqui suma cuatro derrotas, siete empates y tan sólo cuatro triunfos esto en tres partidos con Cruz Azul Sub 23 y 12 con la Sub 20.