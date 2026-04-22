Larcamón fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui y Sergio Pinto tomarán el mando

Nicolás Larcamón no sigue más. La racha de nueve partidos sin victoria que tiene Cruz Azul, en siete jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, colmó la paciencia de la directiva y de la afición celeste, por lo que ni siquiera un milagro salvó al argentino, luego de una reunión entre el presidente del club, el ingenieron Víctor Velázquez, y el director deportivo, Iván Alonso.

Como adelantó Iliany Aparicio, durante el programa de Infiltrados de RÉCORD (lunes a viernes, 13:00 horas en las plataformas de RÉCORD), la reunión de este miércoles, luego del empate contra Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 16 del torneo, los directivos se reunieron para definir si esperaban a Larcamón hasta la Liguilla o 'cortaban' la relación desde ahora. Enfatizó que solo estuvieron juntos Velázquez y Alonso, y adelantó que era poco probable la continuidad del técnico.

"Tiene un pie y medio fuera del banquillo celeste. Hoy se va a definir esta cuestión con Larcamón. El no ganar ante Querétaro ya mermó en la directiva", señaló la fuente mencionada, pero puntualizó que hasta ese momento no era oficial la decisión. "Será decisión del ingeniero Víctor Velázquez", mencionó y poco después se confirmó la marcha del argentino, pues pesó mucho el hecho de que igualó la mala racha de nueve partidos sin victoria, de los cuales solo dos fueron derrotas.

Nicolás Larcamón, frustrado por la victoria de Pachuca sobre Cruz Azul | MEXSPORT

¿Quién tomará el lugar de Nicolás Larcamón?

En el mismo tenor Carlos Ponce de León precisó que "hoy no se va Iván Alonso; habrá un jalón de orejas", y señaló que el directivo uruguayo sí estará en evaluación, pero que se le dará continuidad a su proyecto. Por otra parte, Iliany añadió que, en caso de que la directiva decida prescindir del argentino, su sucesor para la Liguilla será el exdefensor de Cruz Azul, Joel Huiqui, quien ya tiene experiencia con la Máquina, sin embargo, no estará exjugador celeste no estará solo en el banquillo.

El entrenador portugués de la Sub-19, Sergio Pinto, también subirá de manera interina al primer equipo y junto con Joel Huiqui, serán los encargados de dirigir a La Máquina no solo en la última jornada, sino también durante la Liguilla.

Erik Lira y Nicolás Larcamón | IMAGO7

Los números de Larcamón con Cruz Azul

A pesar de la irregularidad, en 45 partidos dirigidos, el argentino solo tiene siete derrotas. La primera fue la más escandalosa, por marcador 0-7 en la Leagues Cup contra Seattle Sounders. Después de eso, duró nueve partidos sin descalabro hasta su tropiezo 2-0 como visitante ante Xolos de Tijuana en la Jornada 11 del Apertura 2025, en el cual también cayó frente a Pumas 3-2 en la Jornada 17.

Después de eso sumó dos derrotas al hilo, 1-2 frente a Flamengo en la Copa Intercontinental, y por el mismo marcador contra León en la Jornada 1 del actual Clausura 2026, certamen en el cual también cayó en la Fecha 13 frente a Pachuca. Justo después de ese partido frente a Tuzos, vino el punto de quiebre, pues la derrota 3-0 frente a LAFC en la Concachampions, terminó por colmar la paciencia de la directiva.

Además, la cantidad de empates es lo que le pesó a Larcamón, que sumó 15 por 24 victorias; seis de esos empates se dieron de forma seguida en la Liga MX y dos fueron en la serie de Semifinales contra Tigres en el pasado Apertura 2025. Esta incapacidad de ganar ante los felinos al final le costó el clasificar a la Final del certamen por la posición en la tabla.