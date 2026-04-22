¿Cruz Azul cometió alineación indebida ante Querétaro? Miembro de La Máquina causa polémica en redes

El empate entre Cruz Azul y Querétaro no solo dejó un sabor amargo en la afición cementera por la falta de victorias, sino que encendió las alarmas en redes sociales. Durante el encuentro, diversos usuarios en X comenzaron a señalar una supuesta alineación indebida por parte de La Máquina, lo que sugería una posible derrota en la mesa para el conjunto celeste.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Sin embargo y para fortuna de la afición celeste, La Máquina está fuera de riesgo de perder el partido en la mesa.

MIEMBRO DE CRUZ AZUL CAUSA POLÉMICA

La controversia surgió tras la difusión de imágenes donde se apreciaba a una persona presuntamente no registrada en la cédula oficial del partido cerca del área técnica. Ante la crisis de resultados que atraviesa el club, la posibilidad de una sanción administrativa generó una ola de críticas y confusión entre los seguidores, quienes temían que el punto rescatado se esfumara por un error operativo.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el hombre en cuestión es Paolo Arriaga, un especialista médico que forma parte del staff de La Máquina. Su función específica es coordinar el protocolo cardiaco, una medida de seguridad esencial diseñada para atender emergencias de alta gravedad de forma inmediata y profesional.

Cruz Azul | IMAGO7

NO HAY ALINEACIÓN INDEBIDA

Existen puntos clave en el reglamento que descartan cualquier irregularidad por parte de la directiva o el cuerpo técnico de Cruz Azul. En primer lugar, la ubicación estratégica de Arriaga fue determinante, ya que no se encontraba sentado en la banca junto a los suplentes, sino junto al vehículo de asistencia médica, zona permitida para el personal de salud.

Además, el uso de un médico especializado para el protocolo cardiaco no es una práctica exclusiva de la institución celeste. Es una medida preventiva que varios clubes de la Liga MX han implementado recientemente para garantizar la integridad de los futbolistas. Al no ser personal que incida en decisiones técnicas ni estar en el banquillo, su presencia no constituye una falta al reglamento de competencia.

El miembro de Cruz Azul que está junto al carrito médico es Paolo Arriaga, y es el encargado del protocolo de paro cardiaco. Es habitual que esté junto a los camilleros.



Y no lo hace solo La Máquina, la mitad de equipos de Liga MX lo tienen. No es causal de alineación indebida.… — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 22, 2026