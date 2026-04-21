Oficial: Cruz Azul está de vuelta en el Estadio Banorte

Cruz Azul confirmó que su último partido de la fase regular se disputará en la Ciudad de México. La Máquina hizo oficial el cambio de sede para el duelo ante Necaxa, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, el cual se jugará en el Estadio Banorte.

¿Qué dice el comunicado?

A través de un comunicado, el club cementero informó que la modificación fue aprobada por las autoridades de la Liga MX, lo que permite al equipo cerrar la fase regular en la Ciudad de México.

Nicolás Larcamón y Sebastián Abreu en el partido Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT

“Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa”, señaló la institución en su mensaje oficial.

En el mismo comunicado, el club agradeció el respaldo recibido para concretar este ajuste.

“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, añadieron.

Jugadores de América y Cruz Azul en el último Clásico Joven de Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Cruz Azul vs Necaxa en el Estadio Banorte

El encuentro ante Necaxa marcará así el retorno del equipo celeste a un recinto emblemático, donde se espera una buena entrada y un ambiente favorable para los locales en esta última jornada.

Pese a este cambio puntual, el club dejó claro que no habrá modificaciones para los partidos de Fase Final. La planificación para la liguilla se mantiene sin alteraciones.

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