Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oficial: Cruz Azul está de vuelta en el Estadio Banorte

La Máquina finalmente consiguió que le permitieran regresar al Estadio Azteca (hoy Banorte), aunque sólo será para la Jornada 17 contra Necaxa, en la Liguilla la escuadra cementera jugará en el Estadio Cuauhtémoc.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:18 - 21 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina vuelve a casa para el duelo ante Necaxa

Cruz Azul confirmó que su último partido de la fase regular se disputará en la Ciudad de México. La Máquina hizo oficial el cambio de sede para el duelo ante Necaxa, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, el cual se jugará en el Estadio Banorte.

¿Qué dice el comunicado?

A través de un comunicado, el club cementero informó que la modificación fue aprobada por las autoridades de la Liga MX, lo que permite al equipo cerrar la fase regular en la Ciudad de México.

Nicolás Larcamón y Sebastián Abreu en el partido Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT

“Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa”, señaló la institución en su mensaje oficial.

En el mismo comunicado, el club agradeció el respaldo recibido para concretar este ajuste.

“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, añadieron.

Jugadores de América y Cruz Azul en el último Clásico Joven de Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7
Jugadores de América y Cruz Azul en el último Clásico Joven de Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Cruz Azul vs Necaxa en el Estadio Banorte

El encuentro ante Necaxa marcará así el retorno del equipo celeste a un recinto emblemático, donde se espera una buena entrada y un ambiente favorable para los locales en esta última jornada.

Pese a este cambio puntual, el club dejó claro que no habrá modificaciones para los partidos de Fase Final. La planificación para la liguilla se mantiene sin alteraciones.

Jugadores de Cruz Azul reclaman a Fernando Hernández la acción de Carrasquilla sobre Mier | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul reclaman a Fernando Hernández la acción de Carrasquilla sobre Mier | MEXSPORT

Cabe señalar que Cruz Azul, en Cuartos de Final y en caso de seguir avanzando, seguirá disputando sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, tal como se ha establecido previamente.

Lo Último
18:13 América recupera a Dagoberto Espinoza: el 'refuerzo' inesperado para la Liguilla 2026
18:11 FMF abre investigación por denuncias de racismo contra Helinho
18:09 Casero describe a Julio César Jasso, atacante de Teotihuacán: así era cuando vivió en CDMX
18:02 José Ramón Fernández manda contundente mensaje tras polémica con Álvaro Morales
17:51 ¿Qué le pasó a “El Borrego” Nava? el comediante sufre parálisis facial por estrés
17:38 A 51 días del Mundial: Juanito, la primera mascota humana de una Copa del Mundo
17:37 ¿Qué jugadores latinos formarán parte del Draft de la NFL?
17:36 WhatsApp “Liquid Glass”: qué celulares son compatibles y cómo activar la nueva interfaz
17:28 Atlético San Luis vs Santos Laguna: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?
17:28 Atlas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?