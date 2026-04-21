Las peores rachas sin ganar de Cruz Azul. ¿En dónde se sitúa la actual con Larcamón?

La actualidad de Cruz Azul no deja lugar a matices, el equipo atraviesa una de sus rachas más complicadas en lo que va del siglo XXI. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, la Máquina acumula ya ocho partidos oficiales sin conocer la victoria, un registro que no solo enciende las alarmas.

Con esta marca, Larcamón ha superado la racha de siete encuentros sin triunfo registrada en la temporada 2022-23 bajo el mando de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez y Joaquín Moreno.

Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT

La situación celeste podría empeorar

Sin embargo, el panorama podría empeorar si no logra cortar la inercia negativa en el corto plazo.

El siguiente escalón es delicado: las rachas de nueve partidos sin ganar, una barrera que varios técnicos han sufrido en la institución. Entre ellos destacan Ricardo Ferretti junto al propio Moreno en 2023, Paco Jémez en 2017, Rubén Omar Romano en 2005 y Luis Fernando Tena en 2004.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul ante Xolos | MEXSPORT

Más arriba en la lista aparecen otras crisis prolongadas. Con ocho partidos sin victoria también figuran nombres como Enrique Meza en dos etapas distintas, así como entre Romano y Isaac Mizrahi, y entre Robert Dante Siboldi y Ojitos Meza en 2009.

Pero el punto más crítico en este siglo lo comparten José Luis Trejo y Mario Carrillo, quienes entre 2002 y 2003 llevaron al equipo a una racha de 11 partidos sin ganar, la peor registrada en este periodo.

¿Podrá La Máquina evitar la catástrofe?

Hoy, la presión vuelve a instalarse en La Noria. Larcamón ya igualó una marca que históricamente ha sido sinónimo de crisis en Cruz Azul.

El siguiente partido no solo representa tres puntos, es la oportunidad de evitar que su nombre escale aún más en una lista que ningún entrenador quiere encabezar.