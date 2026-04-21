Cruz Azul vuelve al 10 de Diciembre y enciende la pasión de miles de aficionados

Cruz Azul volvió a tocar sus raíces. La Máquina regresó al Estadio 10 de Diciembre en Ciudad Cooperativa, un sitio cargado de historia para la institución, después de nueve años sin actividad en ese inmueble.

Alrededor de 4 mil aficionados se dieron cita para presenciar el entrenamiento, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta cementera. La cercanía con los jugadores permitió a la afición sentirse nuevamente parte del equipo en un entorno que marcó época.

Cruz Azul regresó a la Ciudad Cooperativa por primera vez en nueve años | x @CruzAzulSCL

Bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, el plantel trabajó con intensidad y concentración, enfocado en su compromiso inmediato ante Querétaro. El duelo representa una oportunidad clave para retomar el rumbo en la competencia.

El viaje fue aprovechado estratégicamente para reconectar al equipo con su historia, y la presencia de Iván Alonso durante la sesión reforzó el mensaje institucional de cercanía y compromiso.

FIESTA EN HIDALGO 🐰



Cruz Azul volvió al Estadio 10 de Diciembre en Ciudad Cooperativa después de 8 años. La afición celeste se dio cita para apoyar a su equipo.



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En lo futbolístico, algunos nombres destacaron por encima del resto en el ánimo de la afición. Gabriel Fernández, Carlos Rotondi, Andrés Gudiño y Luka Romero fueron los más ovacionados, generando una conexión especial con los asistentes.

El cariño fue recíproco. Los jugadores se acercaron a los aficionados, agradecieron su apoyo y convivieron con ellos, incluso repartiendo llaveros como recuerdo de una jornada que muchos no olvidarán fácilmente.

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

INVASIÓN CELESTE

La emoción desbordó por momentos. Algunos seguidores, impulsados por la euforia, lograron saltar las vallas y burlar la seguridad para ingresar a la cancha en busca de autógrafos y fotografías.

Afortunadamente, la situación no escaló y todo terminó sin incidentes mayores.

Ahora, el enfoque vuelve a lo deportivo. Cruz Azul tiene en la mira sumar tres puntos ante Querétaro, con la intención de escalar posiciones y meterse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. El regreso a casa podría ser el impulso anímico que tanto necesitaban.