Ariel Castro hace su debut con Cruz Azul y levanta la mano como nueva promesa celeste

Ariel Castro vivió una noche que quedará marcada en su carrera profesional al debutar en la Primera División con Cruz Azul. El joven futbolista de 21 años tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito en el Estadio Cuauhtémoc.

Ariel Castro en acción con Chivas | IMAGO7

¿Quién es Ariel Castro?

El jugador , formado en las fuerzas básicas de Chivas, comenzó su camino con disciplina y constancia, destacando por su trabajo en categorías inferiores. Su proceso lo llevó a consolidarse en Tapatío, equipo en el que sumó experiencia dentro de la Liga de Expansión.

Fue precisamente ese rendimiento el que llamó la atención de Cruz Azul, institución que decidió apostar por su talento y proyección. Aunque en un inicio su llegada estaba contemplada para reforzar la categoría Sub 21, su evolución fue más rápida de lo esperado.

Castro festejando un gol con las inferiores de Cruz Azul | Imago7

El técnico Nicolás Larcamón no dudó en observar de cerca su desempeño en entrenamientos, donde Castro mostró personalidad, orden táctico y disposición para competir. Estas cualidades terminaron por abrirle una puerta en el primer equipo.

¿En qué momento del partido entró?

La oportunidad llegó en el duelo frente a Xolos, cuando Larcamón decidió enviarlo al terreno de juego al minuto 84. Junto a él también ingresó Amaury Morales, en un movimiento que reflejó la confianza del entrenador en los jóvenes.

A pesar de los pocos minutos en cancha, el debut representó mucho más que tiempo de juego. Para Castro significó la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y paciencia en busca de una oportunidad en la élite del futbol mexicano.

Primeros minutos de Castro en la Primera División | Imago7

Su primer partido de Primera División y la camiseta de un club como Cruz Azul lo recordará por siempre. Elementos que hacen de este debut una experiencia inolvidable para el jugador.