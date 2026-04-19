Ariel Castro hace su debut con Cruz Azul y levanta la mano como nueva promesa celeste
Ariel Castro vivió una noche que quedará marcada en su carrera profesional al debutar en la Primera División con Cruz Azul. El joven futbolista de 21 años tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito en el Estadio Cuauhtémoc.
¿Quién es Ariel Castro?
El jugador , formado en las fuerzas básicas de Chivas, comenzó su camino con disciplina y constancia, destacando por su trabajo en categorías inferiores. Su proceso lo llevó a consolidarse en Tapatío, equipo en el que sumó experiencia dentro de la Liga de Expansión.
Fue precisamente ese rendimiento el que llamó la atención de Cruz Azul, institución que decidió apostar por su talento y proyección. Aunque en un inicio su llegada estaba contemplada para reforzar la categoría Sub 21, su evolución fue más rápida de lo esperado.
El técnico Nicolás Larcamón no dudó en observar de cerca su desempeño en entrenamientos, donde Castro mostró personalidad, orden táctico y disposición para competir. Estas cualidades terminaron por abrirle una puerta en el primer equipo.
¿En qué momento del partido entró?
La oportunidad llegó en el duelo frente a Xolos, cuando Larcamón decidió enviarlo al terreno de juego al minuto 84. Junto a él también ingresó Amaury Morales, en un movimiento que reflejó la confianza del entrenador en los jóvenes.
A pesar de los pocos minutos en cancha, el debut representó mucho más que tiempo de juego. Para Castro significó la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y paciencia en busca de una oportunidad en la élite del futbol mexicano.
Su primer partido de Primera División y la camiseta de un club como Cruz Azul lo recordará por siempre. Elementos que hacen de este debut una experiencia inolvidable para el jugador.
Ahora, Ariel Castro buscará aprovechar cada oportunidad que se le presente para consolidarse en el primer equipo. Su historia apenas comienza, pero este primer paso ya lo coloca en el radar como una de las promesas a seguir dentro del club celeste.