¿Qué pasa si llega el ébola a México? Este hospital recibirá a los pacientes sospechosos

Ante el riesgo de importación de casos de ébola derivado de los brotes registrados en algunas regiones de África, la Secretaría de Salud de México reforzó sus protocolos de vigilancia epidemiológica y ya cuenta con una estrategia específica para actuar de manera inmediata en caso de detectar una persona con síntomas compatibles con esta enfermedad viral.

Aunque hasta el momento no existe ningún caso confirmado de ébola en territorio nacional, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia permanente en aeropuertos, centros de salud y unidades médicas para identificar oportunamente cualquier posible contagio. La prioridad es evitar la propagación del virus y garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia.

Las autoridades sanitarias se están preparando en caso de que ébola llegue al territorio mexicano / Magnific

¿Qué hospital atenderá los casos sospechosos de ébola?

De acuerdo con los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación, fue designado como la unidad médica encargada de recibir y aislar a pacientes que presenten sospecha de infección por el virus del ébola.

El protocolo establece que, una vez detectado un caso probable, el personal médico deberá informar de inmediato a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), dependiente de la Dirección General de Epidemiología. Posteriormente, el paciente será trasladado a esta unidad especializada para su evaluación clínica, la toma de muestras y la aplicación de estrictas medidas de aislamiento preventivo.

Las autoridades sanitarias señalaron que el aislamiento debe realizarse de manera inmediata mientras se realizan los estudios de laboratorio necesarios para confirmar o descartar la presencia del virus.

El mundo también está en alerta en caso de una nueva pandemia en los próximos meses / Magnific

México mantiene vigilancia permanente

La Secretaría de Salud reiteró que actualmente no existen casos confirmados de ébola en México. Sin embargo, debido a la movilidad internacional y al contexto sanitario global, el país mantiene una vigilancia epidemiológica constante para detectar oportunamente cualquier posible infección.

Parte de este protocolo contempla el seguimiento de personas que hayan viajado recientemente a zonas donde existe circulación activa del virus o que hayan tenido contacto directo con pacientes infectados. Asimismo, en caso de detectarse un caso sospechoso, las autoridades también realizarían el monitoreo de familiares, contactos cercanos y personal médico que pudiera haber estado expuesto.

La prioridad es evitar la propagación del virus y garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia / Magnific

¿Qué es el virus del ébola?

El ébola es una enfermedad grave causada por un virus que puede transmitirse de animales silvestres a seres humanos y posteriormente entre personas mediante el contacto con fluidos corporales infectados. La variante conocida como ébola Bundibugyo fue identificada por primera vez en 2007 durante un brote registrado en Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo.

Los especialistas consideran que algunos murciélagos frugívoros funcionan como reservorios naturales del virus, mientras que la transmisión entre personas puede ocurrir por contacto con: Sangre

Saliva

Orina

Vómito

Heces

Semen

Fluidos vaginales

La enfermedad puede propagarse mientras la persona infectada presenta síntomas, lo que hace fundamental la detección temprana y el aislamiento oportuno.

La Secretaría de Salud reiteró que actualmente no existen casos confirmados de ébola en México / Magnific

Los síntomas que vigilan las autoridades

El periodo de incubación del virus puede variar entre dos y 21 días. Durante ese tiempo, una persona puede no presentar síntomas evidentes.

Entre las señales de alerta que vigilan las autoridades sanitarias destacan: Fiebre repentina

Malestar general

Pérdida del apetito

Dolor de cabeza intenso

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal

Manifestaciones hemorrágicas

La Secretaría de Salud explicó que actualmente las pruebas PCR permiten confirmar la infección en aproximadamente 24 horas, facilitando una respuesta más rápida ante cualquier sospecha.

¿Existe una vacuna o tratamiento?

Hasta ahora no existe un tratamiento específico que cure el ébola una vez desarrollada la enfermedad. La atención médica se enfoca en brindar soporte clínico para controlar síntomas, prevenir complicaciones y aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa impulsando investigaciones para fortalecer las herramientas de prevención y control contra las distintas variantes del virus.

Medidas de protección para médicos y enfermeras

Las autoridades mexicanas también emitieron recomendaciones específicas para el personal de salud que pudiera entrar en contacto con pacientes sospechosos.

Entre las principales medidas destacan: Lavado frecuente de manos.

Aplicación estricta de protocolos de contacto.

Aislamiento inmediato de pacientes sospechosos.

Uso obligatorio de equipo de protección personal.

Empleo de cubrebocas N95, KN95 o de nivel superior.

Protección ocular y corporal especializada.

Además, cualquier trabajador sanitario involucrado en la atención de un caso deberá ser integrado a protocolos de seguimiento epidemiológico para descartar posibles exposiciones.