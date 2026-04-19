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Futbol

¡Máquina sin gas! Cruz Azul empata ante Xolos y liga ocho juegos sin ganar

Ignacio 'Nacho' Rivero, jugador de Tijuana, saludó a todos sus excompañeros y miembros del cuerpo técnico de Cruz Azul
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:11 - 18 abril 2026
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El conjunto de Nicolás Larcamón comenzó ganando, pero después no generó mucho

Cruz Azul llegó a ocho partidos sin conocer la victoria tras empatar 1-1 frente a Xolos en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo que dejó más dudas que certezas y que terminó entre abucheos de la afición.

El encuentro arrancó con un golpe tempranero para los celestes. Apenas al minuto 16, Gabriel Fernández convirtió desde el punto penal en el primer disparo del partido, alcanzando cinco goles en el torneo y adelantando a los locales. 

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul ante Xolos | MEXSPORT

El empate de Tijuana

Sin embargo, la reacción de Tijuana no tardó en llegar. Al 25’, Mourad El Ghezouani igualó el marcador y rompió una sequía de 320 minutos sin que los fronterizos anotaran como visitantes ante Cruz Azul.

El empate se mantuvo hasta el descanso, mientras el descontento se hacía evidente en las gradas con un fuerte abucheo. 

En la previa, el partido también tuvo un tinte especial con el reencuentro de Ignacio Rivero, quien saludó a sus excompañeros antes del silbatazo inicial.

Mourad El Ghezouani en el Cruz Azul vs Xolos | MEXSPORT

¿Cómo fue la segunda mitad del partido?

Para la segunda mitad, Cruz Azul intentó inclinar la balanza. Carlos Rotondi tuvo una oportunidad clara frente al arco, pero no logró concretar. 

Desde el banquillo, Nicolás Larcamón movió sus piezas en busca de reacción, dando ingreso a Christian Ebere, José Paradela y Luka Romero en lugar de Andrés Montaño, Erik Lira y Agustín Palavecino, aunque los cambios no lograron cambiar el rumbo del partido.

Intento de Carlos Rotondi, de Cruz Azul, ante Xolos | MEXSPORT

Con este resultado, La Máquina se queda con 29 puntos y, pese a la mala racha, se mantiene momentáneamente en la tercera posición. 

Le restan dos compromisos clave rumbo a la liguilla ante Querétaro y Necaxa, donde buscará reencontrarse con la victoria y recuperar confianza en el cierre del torneo.

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