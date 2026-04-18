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Futbol

Nico Ibáñez manda mensaje a la afición de Cruz Azul tras su lesión en el Clásico Joven

Nicolás Ibáñez con Cruz Azul | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:15 - 17 abril 2026
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El delantero argentino agradeció el apoyo recibido y aseguró que buscará volver lo antes posible a las canchas

El delantero de Cruz Azul, Nicolás Ibáñez, rompió el silencio tras confirmarse la lesión que sufrió en el Clásico Joven ante América. Fue el propio conjunto cementero quien publicó el video por sus redes sociales. 

El atacante encendió las alarmas luego de salir con molestias durante el encuentro, y posteriormente se confirmó que presenta una rotura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha. El delantero se perderá la parte final del campeonato, con un posible regreso hasta las últimas fechas de la Liguilla.

Ibáñez agradece el apoyo de la afición

A través de un mensaje, el argentino se dirigió a los aficionados para agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días.

Quiero agradecer los mensajes de cariño y de apoyo que me han mandado estos días
Nicolás Ibáñez | MEXSPORT

El delantero ya piensa en su regreso

Pese a la lesión, Ibáñez se mostró positivo y enfocado en su recuperación, dejando claro que su objetivo es volver lo antes posible.

Estoy bien, con muchas ganas de recuperarme rápido y volver lo antes posible a ayudar a mis compañeros y poder darle alegrías a todos ustedes (la afición)
Nicolás Ibáñez, jugador de Cruz Azul, en el duelo de Ida ante Rayados | MEXSPORT

Golpe para Cruz Azul en momento clave: La baja del delantero representa una baja sensible para Cruz Azul, que pierde a una pieza importante en un tramo clave del torneo, pudiendo perderse una posible participación en la Liguilla.

Ahora, el tiempo de recuperación será clave para definir cuándo podrá volver a las canchas y retomar su papel dentro del equipo.

Lesión de Nicolás Ibáñez | MEXSPORT
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