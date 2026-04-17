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Futbol

Carrasquilla dudó en volver a México luego de la lesión de Kevin Mier

Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:34 - 16 abril 2026
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El panameño recordó cómo vivió la lesión del guardameta colombiano hace casi seis meses

Adalberto Carrasquilla recordó uno de los momentos más complicados que ha enfrentado desde que llegó a Pumas en la Liga MX. En entrevista con TUDN, el panameño recordó el momento en que dudó volver a México a finales del año pasado, como consecuencia de la lesión que sufrió Kevin Mier, portero de Cruz Azul.

Fue en la Jornada 17 del Apertura 2025, poco antes del medio tiempo, que en el intento de despeje del arquero colombiano, 'Coco' Carrasquilla provocó un fuerte contacto que resultó en una fractura para el guardameta. Esta situación afectó mucho en el aspecto emocional al futbolista de los universitarios.

Jugadores de Pumas y Cruz Azul se enfrentan tras lesión de Mier | MEXSPORT
Jugadores de Pumas y Cruz Azul se enfrentan tras lesión de Mier | MEXSPORT

¿Qué dijo Carrasquilla sobre la lesión de Mier?

El panameño relató que la situación escaló a tal punto que incluso su familia se vio afectada por las repercusiones del choque con el guardameta celeste. El jugador de Pumas enfatizó que nunca tuvo la intención de lastimar a Mier, pero la fractura de peroné que sufrió el portero lo llevó a cuestionarse si debía seguir jugando en la Liga MX.

"Me pesó bastante en su momento, especialmente por la imagen que intentaron crear en mi contra. Uno de mis peores momentos fue en Guatemala, pero creo que actué con inteligencia y busqué disculparme con la única persona que importaba, que era Kevin. Hablé con él, sentí que me perdonó y eso me ayudó a sanar esa culpa", confesó.

Añadió que nunca ha sido un futbolista 'mala leche', pero que recibió muchas críticas y necesitó el apoyo de su círculo cercano. "Quienes me conocen saben que no soy una persona malintencionada. Me apoyé en mis seres queridos para superarlo. Llegué a un punto en el que no sabía si quería volver a México, por lo pesado que podría ser el ambiente. Afectó mucho a mi familia, y es algo que no le deseo a nadie", añadió.

Jugadores de Cruz Azul reclaman a Fernando Hernández la acción de Carrasquilla sobre Mier | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul reclaman a Fernando Hernández la acción de Carrasquilla sobre Mier | MEXSPORT

En Pumas apoyan por completo a Efraín Juárez

Por otro lado, Carrasquilla expresó el respaldo total del vestidor universitario hacia su director técnico, Efraín Juárez. Reveló que el propio estratega les pidió a los jugadores que se mantuvieran al margen de las especulaciones sobre su posible salida del club. "Eran solo rumores; dentro del vestuario la perspectiva era diferente".

"La continuidad de Efra no estaba en nuestras manos, pero sí dependía de nosotros conseguir los resultados para que siguiera. Ya habíamos asimilado su estilo de juego y nos fortalecimos como grupo. Efra nos pidió que ignoráramos el ruido externo, y esa fue la clave para superar esa difícil situación", finalizó.

Kevin Mier recibe asistencia médica tras el choque con Adalberto Carrasquilla | MEXSPORT
Kevin Mier recibe asistencia médica tras el choque con Adalberto Carrasquilla | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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