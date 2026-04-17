Cruz azul no regresará al Estadio Azteca

El regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte tendrá que esperar. Pese a que la Máquina tiene contrato con el coloso de Santa Úrsula hasta 2031, a diferencia del América el equipo no podrá utilizar el inmueble este torneo.

El mítico estadio Azteca reabrió sus puertas el pasado 28 de marzo con el partido entre la Selección Mexicana y Portugal. Dos semanas más tarde tuvo su primer partido de clubes con América siendo local ante Cruz Azul y desde entonces, las Águilas ya disputó otro juego en el inmueble y al menos tendrá otros dos juegos ahí.

Aunque con la reapertura se esperaba que tanto América como Cruz Azul pudieran jugar sus últimos partidos de local de regreso en el estadio, la realidad es que la Máquina deberá terminar el Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc.

Estadio Banorte | IMAGO7

Azteca le cierra las puertas a Cruz Azul

De acuerdo con información del columnista de RÉCORD, el Francotirador, Cruz Azul 'tocó base si podría volver' al Coloso de Santa Úrsula para sus últimos dos partidos de local en la temporada regular y quizá otro más de Liguilla, pero 'les dijeron que ‘nones para los preguntones’.'

La razón por la cual el estadio Azteca le cerró las puertas a la Máquina es porque aún deben trabar en las remodelaciones previo a la Copa del Mundo. Según reportes cada partido de local en el estadio le 'resta al menos 36 horas de trabajo al inmueble de Tlalpan'. Es decir, con los juegos entre América y la Máquina, los trabajadores tendrían seis días menos para dejar el estadio listo para el máximo torneo.

Reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Cuándo volverá Cruz Azul al Azteca?

Ante este panorama, Cruz Azul deberá esperar al menos tres meses para poder volver a ser local en el mítico estadio. Ante esto la Máquina deberá esperar al menos otros 100 días para poder ser local en el Estadio Azteca.

La última vez que la Máquina jugo de local en el mítico inmueble fue en el Apertura 2023, tres años después, y cerca de mil días tendrá que esperar la Máquina para llamar nuevamente el Coloso de Santa Úrsula su 'casa'.