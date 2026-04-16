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Futbol

¿Fernando Gorriarán ficha con Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

El técnico de los felinos norteños se quedará por más tiempo en el equipo
Rafael Trujillo 00:40 - 16 abril 2026
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La Máquina estaría buscando hacerse de un nuevo volante sudamericano

Un nuevo volante sudamericano para la Máquina. Parece que la directiva de Cruz Azul no está conforme con Agustín Palavecino y José Paradela en el medio campo pues, nuevos reportes han vinculado a Fernando Gorriarán con el cuadro celestes, Sin embargo, ¿podrá llegar el uruguayo?

Dea cuerdo con recientes reporters de Fox, la directiva de Cruz Azul ya tuvo un par de acercamientos con el representante de Gorriarán, esto debido a que el futbolista uruguayo terminará contrato con los Felinos a finales de este año.

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7

Cabe destacar que, el conjunto norteño está trabajando para poder llegar a un acuerdo con el uruguayo para mantenerlo a largo plazo. Sin embargo, el tema del salario ha demorado las negociaciones entre ambas partes.

En caso de no llegar a un acuerdo con Tigres el futbolista podría dejar al equipo en el mercado de invierno y entonces Cruz Azul podría ficharlo sin tener que invertir alrededor de cuatro millones de euros por el volante sudamericano.

Fernando Gorriarán reafirma su amor por Tigres: “Quiero dejar mi legado aquí” | MEXSPORT

¿Cruz Azul fichará a Gorriarán?

De acuerdo con información del columnista de RÉCORD, el Francotirador, no hay negociaciones claras entre el cuadro celeste y Gorriarán. Estos reportes habrían sido "una filtración amiga para mejorar las condiciones del charrúa en su renovación con Tigres"

Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT

Sin espacio en Cruz Azul

Cabe destacar que, Cruz Azul no sólo estaría pensando en la inversión para poder fichar a Gorriarán sino también en su plantilla actual. En caso de que iniciara las negociaciones con el volante, debería dejar ir a un extranjero de su plantilla pues de momento ya cuenta con nueve futbolistas no formados en México.

Además de los jugadores extranjeros, Cruz Azul también tiene muchos futbolistas que ocupan la misma posición que el uruguayo. Gorriarán competiría con Luka Romero, Andrés Montaño, Jeremy Márquez, Agustin Palavecino, José Paradela e incluso Charly Rodriguez.

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