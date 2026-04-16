Las bajas que perfila América para el verano de cara al Apertura 2026

Los malos resultados y el desempeño irregular del América en el Clausura 2026 han prendido alarmas al interior del club con la necesidad de hacer cambios importantes.

De cara al próximo torneo, la directiva de las Águilas sabe que el equipo necesita una fuerte sacudida en todas sus líneas para volver al protagonismo, por lo que ya comienzan a perfilarse varias salidas.

De acuerdo con información de El Francotirador, revelada en su columna de este jueves, habrá muchos cambios considerables en Coapa en el verano, los cuales podrían incluir al propio André Jardine.

André Jardine da indicaciones en el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Aunque la decisión respecto al técnico brasileño aún no está tomada, existe una gran posibilidad de que no continúe en el equipo con el propósito de refrescar las ideas en el banquillo.

Las bajas del plantel

Cuatro jugadores finalizan su contrato al término del Clausura 2026 y no hay intenciones de renovarlos, por lo que todo indica que serán las primeras bajas confirmadas: Ralph Orquín, Christian Borja, Jonathan Dos Santos y Néstor Araujo.

Hay otros dos elementos que la directiva está considerando catalogar como "transferibles" en el mercado debido a que su rendimiento no ha terminado por convencer: Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y José Raúl Zúñiga.

Jonathan dos Santos peleando el balón ante Jordan Carrillo | MEXSPORT

Un caso particular es el de Rodolfo Cota, quien está entre los futbolistas que terminan contrato en verano, pero que podría extender su vínculo con América por un año más gracias a la lesión de Luis Ángel Malagón que lo mantendrá fuera de actividad por varios meses más.

Bajo la mirada de Europa

Hay otros tres jugadores que pueden tener sus últimos minutos con las Águilas en el presente torneo debido a que han despertado interés en el mercado europeo: Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes.