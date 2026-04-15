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Futbol

Nashville se burla del América luego de eliminarlos de la Concacaf Champions Cup

Nashville festeja victoria ante América | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:38 - 15 abril 2026
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El Nashville logró eliminar al América en el Estadio Banorte, un resultado que pocos pronosticaban, pero el mal momento del equipo y de la mayoría del plantel lograron que eso fuera posible y, si no fuera suficiente el dolor de la eliminación de la CONCACAF Champions Cup en casa, el equipo de la MLS se burló de Las Águilas por sus redes sociales.

Con esto, el Nashville se suma a los equipos de la MLS que se han burlado de los equipos mexicanos tras vencerlos en eliminatorias decisivas de la CONCACAF Champions Cup, aumentando la rivalidad entre ambas ligas.

Una eliminación "deliciosa" para Nashville

En sus redes sociales, el equipo estadounidense se burló del América con una referencia a la película "Ratatouille": se muestran los escudos de los equipos, con Nashville entregándole una "L" (lose) a Las Águilas, mientras estas 'disfrutan' supuestamente de la derrota.

Con este video, las redes sociales explotaron rápidamente. Hubo comentarios de risa y otros que no aprobaron la acción tras la eliminación del América, tachándolos de malos ganadores.

Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT
Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT

Nashville: Una verdadera pesadilla para el América

El equipo de la MLS le tiene 'bien tomada la medida' al América, ya que no es la primera vez que este equipo elimina a Las Águilas en una fase de elimanción para poder avanzar a la siguiente ronda de los torneos que disputan.

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  • Leagues Cup 2022: Empate 3 a 3 que luego el equipo de la MLS terminó ganando en la tanda de penales 4 a 2 para avanzar de ronda.

  • Leagues Cup 2023 Octavos de Final: Empate a 2, donde nuevamente se fueron a penales y de la misma forma el Nashville conseguía eliminar al América.

  • CONCACAF Champions Cup 2026 Cuartos de FInal: Nashville se impuso en el global 0 a 1 y avanzó a las Semifinales.

La eliminación también reafirma el dominio que los equipos de la MLS tienen sobre los mexicanos. En más de una ocasión recientemente, las escuadras de la Liga MX han sido ampliamente superadas por los equipos americanos.

América vs Nashville | IMAGO7
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