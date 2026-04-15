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Futbol

En América reconocen deuda tras eliminación en Concacaf; plantel está "a muerte" con Jardine

André Jardine triste por la eliminación del América contra Nashville | MEXSPORT Jugadores del América tras ser eliminados contra Nashville | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 07:09 - 15 abril 2026
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Jugadores del América están incondicionalmente con André Jardine pese a los malos resultados y el bajo rendimiento que ha presentado el equipo en los últimos partidos

América volvió a quedarse corto en el plano internacional y la autocrítica no tardó en aparecer. Tras la eliminación en Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Nashville, el plantel azulcrema reconoció que no estuvo a la altura y que le quedó a deber a su afición, especialmente al haber cerrado la serie como local.

Sebastián Cáceres fue contundente al señalar que no hay excusas para justificar el fracaso. El defensor uruguayo lamentó la falta de contundencia tanto en defensa como en ataque, un factor que terminó por marcar la diferencia en la eliminatoria.

Quedamos a deber, no estuvimos a la altura. No hay excusa, el escenario era inmejorable, en casa y con nuestra gente. Nos faltó contundencia, ellos llegaron poco y nos hicieron daño

Además, Cáceres también apuntó a la falta de actitud como uno de los factores clave, asegurando que el equipo no compitió con la intensidad necesaria, a pesar de contar con mejor plantel en el papel.

Sebastián Cáceres en el partido contra Nashville l MEXSPORT

Plantel respalda a Jardine pese al golpe internacional

En medio de las críticas, Israel Reyes salió en defensa de André Jardine, dejando claro que el vestidor está completamente unido con su entrenador. El defensor mexicano aseguró que el técnico brasileño “no tiene que demostrar nada”, respaldando su trabajo tras los éxitos recientes en el futbol mexicano.

André ha hecho cosas enormes, ha sido tricampeón y ha logrado mucho más que otros entrenadores. Estamos a muerte con él

Reyes también destacó que el estratega es el más afectado por la eliminación, pero subrayó que la responsabilidad es compartida por todo el grupo. Asimismo, reconoció la frustración del equipo por no poder conquistar un título internacional, un objetivo que se les ha escapado en repetidas ocasiones.

Es una tristeza enorme porque es un torneo que sentimos al alcance. Nos duele más porque sabemos que lo podemos ganar y por detalles se nos ha ido
Israel Reyes triste por la eliminación del América l MEXSPORT

América, obligado a reaccionar en Liga MX

El golpe llega en un momento complicado para las Águilas, que tampoco atraviesan su mejor presente en Liga MX. A falta de tres jornadas para el cierre del Clausura 2026, el equipo se mantiene fuera de zona directa de Liguilla y con dudas en su funcionamiento.

El propio Cáceres reconoció que, con el nivel actual, no les alcanza para pelear por el título, pese a una ligera mejoría en el juego colectivo.

América vs Nashville | IMAGO7
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